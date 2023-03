Dominik Mysterio explica por qué traicionó a su padre

A ojos de su propio padre, Dominik Mysterio ha tenido una evolución notable en WWE gracias a su actual asociación con The Judgment Day que parece haber sacado lo mejor de él, a tal punto que el personaje de rudo ha tenido buena “aceptación” en el Universo WWE. Su actual rivalidad con su padre Rey ha generado un inusual interés y muchos estarán pendientes del desenlace que tenga su combate en WrestleMania 39.

► Relación con Dominik Mysterio y su padre no es buena

Dominik Mysterio comenzó su carrera en la WWE trabajando junto a su padre. De hecho, incluso ganaron los Campeonatos de Parejas SmackDown. aunque todo eso ha quedado en el pasado ahora que Dominik es actualmente parte de The Judgement Day.

Durante una entrevista reciente con Firstpost, Dominik Mysterio habló sobre la razón por la que traicionó a su padre. Mysterio luego declaró que tiene una mejor relación con The Judgement Day que su padre Rey Mysterio.

“Fue muy frustrante trabajar con mi papá porque no siempre entendía de dónde venía o lo que quería, o entendía lo que pasaba por mi cabeza. Pero, no me malinterpreten, disfruté el momento en que pude absorber todo el conocimiento de él.”

“Pero creo que es diferente poder trabajar con un grupo como Judgment Day porque no somos una familia pero somos como uno. Nos tratamos como familia, todos pasamos el rato, somos como una familia, así que creo que la dinámica allí es definitivamente una dinámica familiar. Definitivamente funciona para nosotros”.