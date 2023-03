Cody Rhodes sí tuvo una pelea real una vez en WWE

“Casi diría que me gusta menos la gente que la que me disgusta en términos del entorno detrás del escenario. La competencia que existe en la lucha libre, ves esa suspensión de incredulidad en la pantalla, pero detrás del escenario es muy real en términos de competencia, quién va a estar en la cima. Por ejemplo, quién va a encabezar WrestleMania. Este año, siendo Roman Reigns y yo, no gana muchos amigos. Seth Rollins es lo más cerca que he estado nunca de convertirse en una pelea entre bastidores frente a todos nuestros compañeros y la alta gerencia. No sucedió. Él y yo absolutamente no nos soportamos, probablemente intentaría arrancarle los ojos.” Seth Rollins contaba recientemente que casi se peleó de verdad con Seth Rollins entre bastidores en WWE.

> La pelea real de Cody Rhodes en WWE

En la misma entrevista en Dan LeBatard Show, el ‘American Nightmare’ revelaba que sí tuvo una pelea real con otro compañero, al que no nombra, mucho tiempo antes:

“Tuve una escaramuza detrás del escenario. No voy a nombrar al tipo. Lo bueno es que gané. Cuando regresé, esto fue al principio de mi carrera, él llevaba uno de mis chalecos. Esos chalecos especiales de cuero que usaba como parte de mi entrada. Él lo estaba usando y se burlaba de mí. Mientras caminaba hacia él, pensé que le iba a dar un cabezazo, pero un cabezazo parece bastante violento estos días. Pensé: ‘¿por qué no lo agarro?’. Tengo una buena experiencia con la lucha grecorromana de estilo folklórico. Conseguí un over-under y lo tiré al suelo. Luego tomé mi chaqueta y me vi como un completo idiota frente a todos porque probablemente solo estaba pasando un buen rato y probablemente era divertido. Solo una pelea detrás del escenario y gané esa pelea”.

