“Los fanáticos comenzaron a hacer ajustes, apoyando a los rudos únicamente porque ‘sé que hace el papel de un chico malo, pero me gusta la forma en que me entretiene’”. Así hablaba recientemente Ricky Steamboat acerca del amor que los fans actuales tienen hacia los rudos de la lucha libre. De esto mismo estuvo hablando también Bully Ray, en una entrevista con Chris Van Vliet. El luchador de IMPACT Wrestling no cree que el público ame odiarlo sino que simplemente lo odian.

