Britt Baker habla de la situación actual de la división de luchadoras de All Elite Wrestling en una reciente entrevista con Brandon Walker para Rasslin. La que fuera Campeona Mundial Femenil AEW cree que las mujeres de la compañía están actualmente en el lugar en el que deben estar. No cabe duda de que no han dejado de crecer, de establecer a sus estrellas, de crear nuevas, y justamente ‘La Doctora’ es una de las guerreras más importante del elenco.

The bad news is… you forgot to kill me. Face of the women’s division. #AEWDynamite pic.twitter.com/5EYffwo4Iw — Dr. Britt Baker, D.M.D. (@RealBrittBaker) March 18, 2021

> “La división femenil de AEW está donde debe“

“Hay cosas que extraño y cosas que no. Cuando eres la campeona, literalmente llevas el peso de toda la división de la que eres la campeona. Eso es increíble y es una responsabilidad y un honor, pero es realmente difícil también, y es mucha presión. Es mucho más de lo que ustedes ven en la televisión. Es más que simplemente salir con el cinturón y tener estos grandes combates. Es conducirse detrás del escenario como una líder, entrevistas para promocionar el producto, promocionarse a ti misma y al cinturón y lo mucho que eso significa. Estar en cualquier lugar donde puedas estar y tratar de atraer más ojos en All Elite Wrestling. Es un trabajo de tiempo completo y eso, para mí, son los mejores campeones, los que van más allá para traer más miradas al cinturón y a la división.

“Dicho esto, el cinturón está donde se supone que debe estar. Jamie Hayter es la campeona y estoy muy feliz y orgullosa de ella. Estoy teniendo el momento de mi vida siendo su chica exagerada, su animadora y cubriendo su espalda porque es su momento. Puedo decir eso con confianza. No significa que desaparezca en el espacio exterior, todavía estoy firmada con AEW, pero mi chica Jamie es la campeona en este momento. Todos deberían callarse, es lo que es, soy genial, ella es genial, somos mejores amigos y nos apoyamos mutuamente”.

