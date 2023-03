En las últimas horas ha surgido una pequeña controversia en torno a los viajes de talento de AEW después de que Dave Meltzer informara de que son los propios luchadores los que deben hacerse cargos de los costes. Entonces, Tony Khan lo corrigió con la siguiente respuesta:

That's false Dave. Your statement's true about other companies but doesn't apply at all to AEW AEW invests millions of dollars every year on very good quality hotel rooms + safe transport to take care of our wrestlers. It's a huge investment I make on hotels weekly#AEWRampage https://t.co/bXPGVTSt51 — Tony Khan (@TonyKhan) March 17, 2023

“Dave, eso es falso. Tu declaración es cierta sobre otras compañías pero no se aplica en absoluto a AE. AEW invierte millones de dólares cada año en habitaciones de hotel de muy buena calidad + transporte seguro para cuidar a nuestros luchadores. Es una gran inversión que hago en hoteles semanalmente“.

> AEW paga los viajes de su talento

Y después de las palabras del presidente de la compañía, miembros del elenco como Chris Jericho, Dax Harwood, Madison Rayne, Alex Abrahantes o el réferi Bryce Remsburg, además de Billie Starkz y VertVixen, que no forman parte del mismo pero han trabajado en All Elite Wrestling, confirmaron que así es.

For the record, @aew is the ONLY North American wrestling company I’ve worked for that has paid for my transportation & hotels consistently for EVERY show I’ve worked for them, since 1996 when Paul E paid for my rooms at the crack hotel in Philly. https://t.co/Eextl9qIO9 — Chris Jericho (@IAmJericho) March 18, 2023

“Para que conste, AEW es la ÚNICA compañía de lucha libre de América del Norte para la que he trabajado que ha pagado mi transporte y hoteles constantemente para CADA show en el que he trabajado para ellos, desde 1996, cuando Paul E pagó mi habitación en un hotel de crack en Filadelfia”.

No company, wrestling or other, has taken care of me the way AEW has. First class. Ill never forget that. — Uncle Dax FTR (@DaxFTR) March 18, 2023

Puedo confirmarlo con orgullo. Los luchadores y todo el personal (árbitros, locutores, personal médico, seguridad, peluquería/maquillaje, entrenadores, etc.) Transporte a/desde la arena. Vuelos a/desde casa. Hoteles de 3/4 estrellas reservados para ellos. Creo que este grado de hospitalidad no tiene precedentes en la historia de la lucha libre profesional .

. Ninguna empresa, de lucha libre u otra, me ha cuidado como lo ha hecho AEW. Primera clase. Nunca olvidaré eso.

Speaking from a female perspective, this is so much appreciated. Showing up to a hotel where our security team is always nearby, being taken to and from the arenas and having peace of mind that our safety is of the utmost importance speaks to the integrity of AEW leadership 🙌🏼 — Madison Rayne (@MadisonRayne) March 18, 2023

“Hablando desde una perspectiva femenina, esto es muy apreciado. Presentarse en un hotel donde nuestro equipo de seguridad siempre está cerca, ser llevada hacia y desde las arenas y tener la tranquilidad de saber que nuestra seguridad es de suma importancia habla de la integridad del liderazgo de AEW“.

Anyone who works for @aew can validate that what TK is saying is true. We get treated extremely well. Our safety and well being is top priority. — Alex Abrahantes (@ontheairalex) March 18, 2023

“Cualquiera que trabaje para AEW puede validar que lo que dice TK es cierto. Nos tratan muy bien. Nuestra seguridad y bienestar es la máxima prioridad“.

Same! — VertVixen – Player One 🎮 (@VertVixen) March 18, 2023

Soy una luchadora independiente y AEW siempre ha cuidado de mí .

. ¡Lo mismo!

