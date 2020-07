Todo listo para UFC 251: Jorge Masvidal vs. Kamaru Usman

UFC realizará su primer evento en la Fight Island de Abu Dhabi (en realidad ya llevó a cabo veladas en dicha localidad, pero no promocionadas con ese nombre) con UFC 251; cuya pelea estelar, pactada en seis días, será Jorge Masvidal vs. Kamaru Usman por el Campeonato de Peso Welter. Por otro lado, Alexander Volkanovski defenderá por primera vez el Campeonato de Peso Pluma ante Max Holloway, ex monarca, y José Aldo se disputará con Petr Yan el vacante Campeonato de Peso Gallo, entre otras peleas interesantes.

Hace seis días, Masvidal no estaba programado para competir en UFC 251. Tenía sus diferencias con el presidente de la empresa, Dana White, por la paga que cada uno pensaba que era conveniente para una contienda por el título. En 2019, Masvidal se convirtió en una de las estrellas de la empresa; la popularidad que logró con el nocaut más rápido de la historia la capitalizó en el Madison Square Garden en UFC 244, donde derrotó a Nate Diaz para ganar el Campeonato BMF que le dio The Rock.

Por las mencionadas diferencias, se decidió pactar una pelea entre Gilbert Burns, que venía de dos dominantes victorias ante Tyron Woodley y Demian Maia, y Usman. Sin embargo, un positivo de Coronavirus a última hora dejó afuera a "Durinho" y la estelar fue puesta en jaque. ¿Quién sacó las papas del fuego? Masvidal, quien aseguró en una rueda de prensa que recibió la bolsa que buscaba.

En seis días, el de raíces cubanas dio el peso e irá al octágono con mucha confianza. Está claro que no tuvo tiempo para un campamento en condiciones, pero la participación que tuvo en el de colegas de American Top Team como Dustin Poirier le fueron de mucha ayuda para estar listo ante un rival tan complejo como lo es Usman. Antes de la contienda contra Colby Covington, el nigeriano era percibido como un competidor unidimensional, que se apoyaba en la lucha olímpica para conseguir sus triunfos; pero tras la plaiza que le propinó a "Chaos", se puso también sobre la mesa los dotes en el golpeo del campeón.

Masvidal pega muy fuerte para las 170 libras y es capaz de desplegar una impecable defensa contra los derribos que sus oponentes puedan intentar. Es inteligente a la hora de calcular sus movimientos y posee un cardio de lujo que le permite presionar y arrojar golpes con potencia durante varios minutos sin traspirar una gota. No obstante, esas características son similares a la de Usman, con el beneficio para este último de que, al ser luchador, tiene mucha más estamina.

Probablemente Masvidal busque mantener la pelea en el terreno del golpeo, mientras que Usman busque llevarla al ras de la lona. La diferencia radicaría en que Usman podría intentar jugarle de igual a igual en las manos al cubano, en tanto que este último quizás tendría un trabajo más dificultoso para vérselas con el campeón en el terreno de la lucha. Independientemente del resultado, la pelea promete dar de qué hablar.

► El cartel estelar de UFC 251

La co-estelar será la revancha entre Max Holloway y Alexander Volkanovski por el Campeonato de Peso Pluma. El flamante monarca, que se hizo con la presea en UFC 245, buscará "despejar todas las dudas", como lo dijo en diálogo con Súper Luchas, y acimentarse como el dominante regente de la división.

"Todavía tengo algo que demostrar, porque hay algunas personas que dudan de mí. Sé que la mayoría reconocen que lo derroté y que lo haría de nuevo, pero también hay gente que piensa que Max puede arrebatarme el título. Les voy a demostrar a esas personas que piensan que él es el mejor, que no lo es", le explicó a este medio.

Las dudas se sembraron por la estrategia, basada en contraataques, que utilizó Volkanovski para revertir la presión del hawaiano, quien siguió una novedosa modalidad de entrenamiento online para prepararse. "Nuestro coach hizo la reunión virtual con la app de Zoom. Hicimos nuestro trabajo y listo. Es toda una clase. Lo hicimos así porque nuestro gimnasio estuvo cerrado. Así que nos metemos en Zoom y entrenamos", explicó Holloway a Súper Luchas.

Como en la primera pelea, el alcance y el volumen juegan a favor del ex campeón. Aunque claro, Volkanovski ya lo conoce y tiene la ventaja del triunfo, por lo que el que debe tener la iniciativa es Holloway. Si logra quebrantar la defensa que el australiano utilizó para imponerse en su primera batalla, y consigue aplicar su boxeo voluminoso, es posible que "Blessed" capture el título otra vez. Es más fácil decirlo que hacerlo, puesto que la única derrota del monarca fue en 2013.

José Aldo y Petr Yan se disputarán el Campeonato de Peso Gallo que dejó vacante Henry Cejudo en UFC 249. Si bien es una leyenda, el que tendría que haber competido con Yan era Aljamain Sterling, que en su última contienda sometió de forma dominante a Cory Sandhagen, otro peso pesado de la división.

Aldo, que viene de una derrota ante Marlon Moraes, buscará imponer su técnica y experiencia ante un Yan que dominó a todos sus rivales dentro de UFC. El último fue Urijah Faber, otro veterano de la generación WEC, que fue apaleado hasta el nocaut por el ruso.

La experiencia del brasilero y ex monarca de la división pluma podría marcar la diferencia. Los letales golpes al cuerpo que son ya su marca registrada pueden llegar a causar daño en un peleador que acostumbra a ir para adelante y a tener huecos en su guardia como lo es Yan. La ventaja de este último es la presión sin ningún tipo de agotamiento que ejerce y el poder que ostenta a la hora de golpear. Sin dudas, por los estilos similares, se tratará de una contienda pareja.

Otra revancha que habrá en UFC 251 es Jessica Andrade vs. Rose Namajunas. Tras dos presentaciones espectaculares ante Joanna Jedrzejczyk que le valieron el Campeonato Femenil de Peso Paja, fue una sorpresa ver la derrota de la estadounidense a manos de la brasilera. En diálogo con Súper Luchas, Namajunas explicó qué aspectos de su estrategia cambió de cara a esta nueva batalla:

"En la primera pelea tenía confianza, pero no demasiada. Ahora tengo más confianza, que es genuina porque se basa en mi preparación y no en lo que hice antes. Técnicamente arreglamos algunos huecos, pero más que nada es una mejora mental que vino con la preparación. Esa es la gran diferencia. Y creo que ahora actúo más como soy en realidad".

En la primera contienda, Namajunas fue a presionar con su veloz e impecable juego de manos, pero las habilidades de lucha de Andrade la sorprendieron y fue noqueada con un brutal slam. Si la estadounidense actúa con calma, puede llevarse la victoria. Aunque Andrade es una formidable rival que tiene tanto un buen golpeo como una buena defensa al ras de la lona.

La pelea que abrirá la velada principal será Paige VanZant, que se sube al octágono tras una ausencia de un año y medio, para vérselas con Amanda Ribas. Por el estilo que manejan ambas competidoras, no sería raro que la lucha se base en el intercambio de llaves con el objetivo de lograr la sumisión. Aunque si se van a las manos, "Amandinha" podría sacarle un poco de ventaja a la estrella de televisión estadounidense.

► El cartel preliminar de UFC 251

La pelea más interesante por lejos es el debut del ex Campeón Rizin de Peso Semi-Completo, Jiri Prochazka, que acumula una racha de 10 victorias de las cuales nueve fueron por nocaut. Prochazka se las verá con una de las bestias de la división, Volkan Oezdemir, que se hizo de una reputación por su imponente alcance y su velocidad para poner a dormir rivales.

Prochazka es veloz, presiona en abundancia y tiene un poder en la mano que da calambre. Pero posee un defecto que, ante un rival como Oezdemir, puede ser un talón de Aquiles peligroso: la guardia. El ex campeón en tierras niponas tiene una postura demasiado abierta, la cual es propensa a recibir -y dejar pasar- varios contraataques. En caso de que llegue un buen puñetazo de su rival, el debutante podría tener una amarga mañana en Fight Island.

Por otra parte, Oezdemir es un competidor al que, si se le presiona un poco, se le puede aflojar. Prochazka podría tratar de llevar la contienda al ras de la lona (aunque es poco probable) o mantenerla en el clinch. Así podría agotar a "No Time" para luego descargarle su aluvión característico de puñetazos.

Elizeu Zaleski dos Santos buscará una nueva racha de triunfos ante el siempre carismático Muslim Salikhov. Será un interesante choque entre Capoeira y Kung Fu. La versatilidad de Salikhov a la hora de arrojar golpes será equiparada con la excéntrica técnica del artista marcial brasileño. Podría llegar a ser una guerra muy interesante.

Entre otras peleas interesantes, Zhagas Zhumagulov batallará con Raulian Paiva; Marcin Tybura se las verá con Maxim Grishin y Leonardo Santos se las verá con Roman Bogatov.

El cartel completo de UFC 251, que comienza a las 17 hora México, es el siguiente: