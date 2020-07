Kevin Nash responde a Chris Jericho sobre NXT vs AEW

Audiencias, ratings, espectadores, números... Continúa la guerra televisiva de NXT contra AEW. Y en un nuevo capítulo Kevin Nash responde a Chris Jericho. Por supuesto, el primer Campeón Mundial de Peso Completo de All Elite Wrestling ha sacado las garras por su empresa, pues en las dos últimas semanas NXT ha tenido una audiencia mayor, pero un rating menor.

Todo comentó en esta ocasión cuando un fanático afirmó que Adam Cole vs Keith Lee, lucha por el Campeonato NXT y por el Campeonato de Norteamérica de la noche dos del Greath American Bash pasó por encima de Jericho vs Orange Cassidy, lucha estelar de la noche dos de Fyter Fest 2020.

I thought the object was to be the highest paid, so how does this viewing number thing work. Crazy 30 Years in the business and I'm still Learning.

— Kevin Nash (@RealKevinNash) July 10, 2020