Todas las Superestrellas de WWE tuvieron una vida antes de serlo y ahora recordamos la de Liv Morgan en Hooters, la popular cadena de restaurantes. Lo hacemos gracias a que un fanático hizo a la luchadora acordarse de esa etapa de su vida al publicar una fotografía en Twitter.

Hablando del pasado de la estrella de Monday Night Raw, también fue porrista. Pero desde muy pequeña tuvo la lucha libre entre ceja y ceja, hasta el punto de que empezó a probar suerte en los encordados con sus hermanos en el patio trasero de la casa en la que vivían; imitando a Lita.

El aficionado publicó una imagen de una baraja promocional de Hooters, en la cual Morgan aparece con su nombre real: Gionna Daddio.

Hahahahahah this was the first time anyone has taken a photo of me ever that wasn't for school. They put me next to a tree and starting shooting I was like ... 😶😶😶😶😶 https://t.co/LjvX5vRFI4

— LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) July 10, 2020