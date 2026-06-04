TNA Thursday Night iMPACT! 4 de junio 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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TNA se presenta este jueves 4 de junio 2026 desde el  CoBank Arena at National Western Center en Denver, Colorado. Será otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.

► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!

  1. CHAMPIONS CHALLENGE: KC Navarro, Leon Slater, Eric Young, Elijah y Frankie Kazarian derrotaron a Mustafa Ali, Mike Santana, Cedric Alexander, Brian Myers y Bear Bronson (*** 1/2)
  2. Tessa Blanchard derrotó a Harley Hudson (*** 1/2)
  3. Stacks derrotó a Santino Marella (* 1/2)
  4. Fabian Aichner derrotó por DQ a Eddie Edwards (*** 1/4)
  5. KNOCKOUTS CHAMPIONS CHALLENGE: Xia Brookside, Elayna Black y Mara Sadè derrotaron a Léi Yǐng Lee, Heather By Elegance y M By Elegance (*** 1/4)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 4 de junio de 2026

Superluchas - Logotipo de lucha libre de TNA sobre fondo negro. La marca, ahora llamada TNA una vez más, muestra su icónico logotipo sobre un elegante fondo negro. A medida que IMPACT regresa a sus orígenes, los fanáticos

  • WICKED GARDEN MATCH: The Hardys vs. The Righteous
  • Santino Marella e Indi Hartwell vs, Stacks y Arianna Grace
  • BDE vs. Eddie Edwards

► ¿Dónde ver TNA iMPACT! en vivo?

Fecha: Jueves 4 de junio de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: CoBank Arena at National Western Center  Denver, Colorado.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX 19:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Canadá — Toronto 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Centroamérica 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Colombia / Perú / Ecuador 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Venezuela / Bolivia 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Chile 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Argentina / Uruguay / Brasil 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Reino Unido 01:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
España / Francia / Alemania 02:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Japón 10:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Australia — Sídney 12:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Nueva Zelanda 14:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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