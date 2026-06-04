TNA Thursday Night iMPACT! 4 de junio 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 4 de junio 2026 desde el CoBank Arena at National Western Center en Denver, Colorado. Será otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.
► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!
- CHAMPIONS CHALLENGE: KC Navarro, Leon Slater, Eric Young, Elijah y Frankie Kazarian derrotaron a Mustafa Ali, Mike Santana, Cedric Alexander, Brian Myers y Bear Bronson (*** 1/2)
- Tessa Blanchard derrotó a Harley Hudson (*** 1/2)
- Stacks derrotó a Santino Marella (* 1/2)
- Fabian Aichner derrotó por DQ a Eddie Edwards (*** 1/4)
- KNOCKOUTS CHAMPIONS CHALLENGE: Xia Brookside, Elayna Black y Mara Sadè derrotaron a Léi Yǐng Lee, Heather By Elegance y M By Elegance (*** 1/4)
► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 4 de junio de 2026
- WICKED GARDEN MATCH: The Hardys vs. The Righteous
- Santino Marella e Indi Hartwell vs, Stacks y Arianna Grace
- BDE vs. Eddie Edwards
► ¿Dónde ver TNA iMPACT! en vivo?
Fecha: Jueves 4 de junio de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: CoBank Arena at National Western Center Denver, Colorado.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX
|19:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Denver (MT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Canadá — Toronto
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Centroamérica
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Colombia / Perú / Ecuador
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Venezuela / Bolivia
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Chile
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Argentina / Uruguay / Brasil
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Reino Unido
|01:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|España / Francia / Alemania
|02:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Japón
|10:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Australia — Sídney
|12:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Nueva Zelanda
|14:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.