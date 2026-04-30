TNA Thursday Night iMPACT! 30 de abril 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 30 de abril 2026 desde el CoBank Arena de Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.Sera otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.

► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!

Nic Nemeth derrotó a Bear Bronson (*** 1/2) Dutch derrotó a Matt Hardy (*** 1/4) Elayna Black derrotó a Katie Arquette (**) CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) retuvo ante Rich Swann (**** 1/4)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 30 de abril de 2026

Mr. Elegance en acción individual

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) vs. Adam Brooks

Mustafa Ali (c) vs. Adam Brooks GUITAR STRAP MATCH: Elijah vs. Frankie Kazarian

Elijah vs. Frankie Kazarian Jeff Hardy vs. Vincent

Mara Sadè, Rosemary y Allie vs. Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore

► ¿Dónde ver TNA Thursday Night iMPACT! en vivo?

Fecha: Jueves 30 de abril de 2026.

Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.

Sede: CoBank Arena de Denver, Colorado.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX 19:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNA+, AMC, Claro Sports Canadá — Toronto 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Centroamérica 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports Colombia / Perú / Ecuador 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports Venezuela / Bolivia 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Chile 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports Argentina / Uruguay / Brasil 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports Reino Unido 01:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports España / Francia / Alemania 02:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Japón 10:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Australia — Sídney 12:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Nueva Zelanda 14:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.