TNA Thursday Night iMPACT! 30 de abril 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 30 de abril 2026 desde el CoBank Arena de Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.Sera otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.
► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!
- Nic Nemeth derrotó a Bear Bronson (*** 1/2)
- Dutch derrotó a Matt Hardy (*** 1/4)
- Elayna Black derrotó a Katie Arquette (**)
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) retuvo ante Rich Swann (**** 1/4)
► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 30 de abril de 2026
- Mr. Elegance en acción individual
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) vs. Adam Brooks
- GUITAR STRAP MATCH: Elijah vs. Frankie Kazarian
- Jeff Hardy vs. Vincent
- Mara Sadè, Rosemary y Allie vs. Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore
► ¿Dónde ver TNA Thursday Night iMPACT! en vivo?
Fecha: Jueves 30 de abril de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: CoBank Arena de Denver, Colorado.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX
|19:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Denver (MT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Canadá — Toronto
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Centroamérica
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Colombia / Perú / Ecuador
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Venezuela / Bolivia
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Chile
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Argentina / Uruguay / Brasil
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Reino Unido
|01:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|España / Francia / Alemania
|02:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Japón
|10:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Australia — Sídney
|12:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Nueva Zelanda
|14:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.