TNA busca dar un paso adelante en Slammiversary 2024

Hard To Kill 2024, confirmado ya dentro del último Wrestling Observer Newsletter, fue el show producido por TNA con mayores números de ventas de PPV, superando incluso a aquel célebre Genesis 2006. Una candencia que desconocemos si se habrá mantenido con Rebellion, y que veremos si se extiende a Slammiversary, cita cuyas coordenadas ya fueron concretadas.

Durante ese reciente Rebellion, TNA anunció que la vigésima entrega de Slammiversary recalará el 20 de julio sobre el Verdun Auditorium de Montreal (Quebec, Canadá), repitiendo edición de la importante cita en el país de la hoja de arce, pues un año atrás, Slammiversary tuvo lugar desde el St. Clair College de Windsor, en la provincia de Ontario.

► TNA se aventura a crecer

Y no resultaría noticiable la concreción de tal sede de no ser por las dimensiones del recinto escogido por TNA. El Verdun Auditorium, recientemente reformado, posee capacidad para albergar a 4100 personas. Véase, casi tres veces la capacidad del Pearl Concert Theatre del Palms Casino Resort de Las Vegas (Nevada, EEUU), donde hace dos días se celebró Rebellion e igualmente sirvió de continente para Hard To Kill.

El pasado diciembre, PCO avisaba de las intenciones de TNA.

«El objetivo es ir a arenas más grandes, pero tal vez no en todas las grabaciones televisivas. Hard To Kill, antes estuvimos en el Sam’s Town, este es en el Palms [Casino Resort]. Distinto recinto, un mejor lugar, un sitió más grande. Creo que habrá algunos grandes durante el año y será una diferencia que veas en TNA».

En febrero, Mike Johnson de PWInsider compartió unas informaciones que, sin embargo, ponían en duda la vigencia de lo dicho por PCO, a tenor del despido de Scott D’Amore.

«El plan original para TNA Rebellion fue hacerlo en el Hammerstein Ballroom de la ciudad de New York. El recinto sigue estando en agenda para más adelante este mismo año. A cambio, se decidió volver a Las Vegas».

Y poco después, Santino Marella confirmó que sin D’Amore, TNA sigue pretendiendo dar un salto.

«Creo que estos chicos pueden dar el salto al siguiente nivel. Pasar de tener entre mil y dos mil espectadores, a conseguir seis, siete, u ocho mil personas en los eventos, y quizás acercarnos a esa marca de las 10,000 personas. Tenemos a las superestrellas. El producto es fantástico. Solo necesitamos quizás un canal un poco más grande y volvernos virales. Creo que podemos lograrlo».

El mismo Marella reveló en esas mismas fechas que la compañía estaba en búsqueda de un nuevo acuerdo televisivo, aunque desde entonces, no hemos conocido novedades. Tal vez TNA vea ya en su horizonte una nueva plataforma, aunque normalmente el cambio se haría de cara a octubre, mes que marca el inicio de las temporadas en la pequeña pantalla (así sucedió con AXS TV allá por 2019).

Es decir, Slammiversary llegará, presumiblemente, sin nuevo acuerdo televisivo. ¿Una apuesta arriesgada la de TNA? Cuanto menos, supongo que alrededor de 3000 personas podría congregar el show si la compañía arma un gran cartel y promete sorpresas.