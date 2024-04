NXT Battleground será en el UFC APEX el 9 de junio

La asociación de WWE y UFC sigue dando sus frutos. Ahora la protagonista es NXT. Las dos compañías que operan bajo TKO, dentro del conglomerado Endeavor, están anunciando que el Premium Live Event Battleground 2024 se llevará a cabo en el UFC APEX el 9 de junio.

El UFC APEX está situado en Las Vegas, Nevada, y alberga eventos menores de la UFC como los Fight Night (cuando no viajan a otra ciudad, lo cual fue habitual durante la Era Covid) o el programa Dana White’s Contender Series.

BREAKING: In partnership with @ufc, WWE announced today that #NXTBattleground will emanate from the UFC APEX in Las Vegas on Sunday, June 9! https://t.co/7rcz9QpnjP

— WWE (@WWE) April 22, 2024