TJPW: Resultados “Max Heart Tournament” Gran final

Desde el Tokyo Korakuen Hall, la empresa Tokyo Joshi Pro Wrestling celebró la gran final del «Max Heart Tournament 2026«.

► “Max Heart Tournament”

Por segundo mes consecutivo, Aja Kong ganó el título Iron Man Heavymetalweight en un show de TJPW en el Korakuen Hall . Esta vez también pudo conservarlo; Mahiro Kiryu necesitó todo el apoyo posible para luchar contra Kong, pero esto le produjo algunos contratiempos.

Suzume hizo equipo con Arisu Endo para enfrentarse a Shoko Nakajima y Sara Phoenix . La invitada chilena tuvo muchas oportunidades de enfrentarse a Daisy Monkey, mientras que Nakajima sigue siendo una rival difícil de superar para el equipo. Un Regal Plex con puente casi resultó en la cuenta de Phoenix, pero Endo rompió el pin en el último segundo. Phoenix falló entonces un Missile Dropkick, lo que permitió a Suzume aplicarle un Rope Walk Facebuster seguido del Ring A Bell para obtener la victoria.

Miu Watanabe y Rika Tatsumi se impusieron a Yuki Arai y Mifu Ashida; Watanabe hizo valer su dominio sobre Arai, su siguiente retadora.

En la semifinal, MIRAI defendió por primera vez el Campeonato Internacional Princess contra Toga. Mientras Toga luchaba con ahínco en su primer combate individual por el campeonato, MIRAI logró derribarla para la cuenta de tres con un contundente lazo. Tras la lucha, MIRAI nominó a Suzume como su siguiente retadora.

En la estelar se dio la gran final del Max Heart Tournament 2026 entre las Campeonas de Parejas Princess, Ober Eats (Yuki Kamifuku y Wakana Uehara) y el dúo formado por Mizuki y Uta Takami. Con tanto en juego, las cuatro competidoras lo dieron todo. Al final, Kamifuku y Uehara se alzaron con la victoria, reafirmando su lugar en la cima de la división de parejas de TJPW.

Los resultados completos son:

TJPW «6TH «TWO PRINCESSES» MAX HEART TOURNAMENT», 14.02.2026

Tokyo Korakuen Hall

732 Espectadores

1. Ren Konatsu venció a Shion Kanzaki (5:57) con una Step-Style Swan Dive Missile Kick.

2. Miyu Yamashita, Kaya Toribami, HIMAWARI y Shino Suzuki vencieron a Hyper Misao, Kakeru Sekiguchi, Kira Summer y Chika Nanase (7:43) con la Sunflower Tempest de HIMAWARI sobre Nanase.

3. Ryo Mizunami, Yuki Aino y Haru Kazashiro vencieron a Max The Impaler, Raku y Pom Harajuku (11:51) con un Venus DDT de Aino sobre Harajuku.

4. Iron Man Heavy Metal Title: Aja Kong venció a Mahiro Kiryu (c) (6:58) con un Backdrop Suplex – conquistando el título

5. Suzume y Arisu Endo venció a vencieron a Shoko Nakajima y Sara Phoenix (9:49) con un Ring a Bell de Suzume sobre Phoenix.

6. Miu Watanabe y Rika Tatsumi vencieron a Yuki Arai y Mifu Ashida (17:55) con un Tear Drop de Watanabe sobre Ashida.

7. International Princess Title: MIRAI (c) venció a Toga (10:24) con un Lariat defendiendo el título.

8. 6th «Two Princesses» Max Heart Tournament – Final: Yuki Kamifuku y Wakana Uehara vencieron a Mizuki y Uta Takami (14:25) con la Sushi Tornado de Uehara sobre Takami ganando el torneo.