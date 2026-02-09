TJPW: Resultados «Max Heart Tournament» Definidas las finalistas

Tokyo Joshi Pro Wrestling llegó al Shinjuki FACE de Tokio para la ronda semifinal del torneo de parejas «Max Heart Tournament«.

► «Max Heart Tournament»

MIRAI y Toga se encontraron dos veces en el ring, una para firmar un contrato y luego para una lucha por equipos. Toga explicó que hizo el desafío por el Campeonato Internacional Princess para mostrar su crecimiento como luchadora individual. MIRAI se presentó como la encarnación del espíritu mutsu de Michinoku Pro . Admitió que ha estado viendo los combates de Toga en Wrestle Universe y está impresionada. MIRAI luego ganó una lucha por equipos con Sara Phoenix contra Toga y Chika Nanase . Dijo que los golpes de Toga fueron tan dolorosos como esperaba, pero que fue ella misma quien tuvo más energía hoy para ganar. Toga comentó que vio de primera mano cuán calculados son los movimientos de MIRAI mientras luchaba contra ella, así que ahora necesita descubrirlo por sí misma.

Las semifinales del Max Heart Tournament eliminaron a dos equipos de parejas consumados, uno de ellos eran antiguos ganadores y el otro era finalista del año pasado.

Mizuki y Uta Takami superaron a Daisy Monkey para llegar a la final del Max Heart. Suzume y Arisu Endo tenían las cosas yendo bien para ellos hasta que Mizuki encontró una manera de usar a Endo como una plataforma de lanzamiento para un Double Stomp Suzuki entre las cuerdas en la esquina. Takami llegó con la asistencia para ayudar a Mizuki a usar el Cutie Special en Endo dos veces para el final.

Ober Eats (Yuki Kamifuku y Wakana Uehara) se convirtió en las primeras monarcas de Parejas Princess reinantes en llegar a la última ronda al eliminar a Pompaler en el evento principal. Max The Impaler era casi imparable por sí misma, pero Pompaler falló el Laforet Harajuku Cannonball en la esquina. Wakana Uehara consiguió hacer daño adicional al aplicarle a Max el Sushi Tornado, mientras que Yuki Kamifuku consiguió el pin sobre Pom Harajuku con el Diving Famouser. Fue una victoria redentora para Ober Eats porque perdieron ante Pompaler en la semifinal del año pasado.

Los resultados completos son:

TJPW «6TH «TWO PRINCESSES» MAX HEART TOURNAMENT», 31.01.2026

Shinjuku FACE

282 Espectadores

1. HIMAWARI venció a Shion Kanzaki (6:24) con un Single-Leg Crab Hold.

2. Special Rule Match: Hyper Misao venció a Shino Suzuki (8:16) con La Magistral.

3. Shoko Nakajima, Yuki Aino y Haru Kazashiro vencieron a Yuki Arai, Mifu Ashida y Kira Summer (10:40) con un Northern Light Suplex Hold de Nakajima sobre Summer.

4. Miu Watanabe, Rika Tatsumi y Mahiro Kiryu vencieron a Miyu Yamashita, Raku y Ren Konatsu (9:07) con un Twist of Fate de Tatsumi sobre Konatsu.

5. MIRAI y Sara Phoenix vencieron a Toga y Chika Nanase (14:59) con un Lovely MIRAI☆Lock de MIRAI sobre Nanase.

6. 6th «Two Princesses» Max Heart Tournament – Semifinal: Mizuki y Uta Takami vencieron a Suzume y Arisu Endo (13:16) con un Cutie Special de Mizuki sobre Endo.

7. 6th «Two Princesses» Max Heart Tournament – Semifinal: Yuki Kamifuku y Wakana Uehara vencieron a Max The Impaler y Pom Harajuku (13:29) con un Diving Fameasser de Kamifuku sobre Harajuku.