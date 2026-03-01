El elenco de Monday Night Raw estará este lunes en el Gainbridge Fieldhouse, en Indianápolis, Indiana, (anteriormente llamado Conseco Fieldhouse y Bankers Life Fieldhouse), coliseo con capacidad para 19,000 aficionados y casa de los Indiana Pacers de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Jey Uso venció a Bronson Reed y El Grande Americano Original (** 1/2) Nattie venció a Maxxine Dupri (*) Je’Von Evans venció a Kofi Kingston (** 1/2) Raquel Rodriguez venció a Iyo Sky y Kairi Sane (***)

► Este lunes en WWE Raw

WWE Monday Night Raw 📅 Fecha Lunes 2 de marzo de 2026 🕐 Hora 7:00 p.m. CDMX 📍 Sede Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana 📺 Transmisión Netflix

Dominik Mysterio expondrá nuevamente el Campeonato Intercontinental WWE ante Penta. El mexicano ha estado buscando obtener un título desde su llegada a WWE. En octubre pasado, falló en su intento por destronar a Mysterio. En noviembre, tampoco tuvo suerte en una amenaza triple que incluyó a Rusev. Esta nueva oportunidad la obtuvo el pasado 16 de febrero tras vencer a El Grande Americano. Con el panorama de WrestleMania tomando forma, éste es el momento perfecto para que Penta vaya por el oro. Dominik ha sido un campeón sorpresivamente dominante, utilizando tácticas cuestionables para retener. ¿Dará la sorpresa el enmascarado de Ecatepec?

La de Dragon Lee y Gunther es una rivalidad personal que ha escalado rápidamente. Primeramente, el mexicano fue atacado y humillado por el austriaco. En el RAW del 23 de febrero, Dragon Lee atacó a Gunther después de que El General del Ring interrumpiera el homenaje a AJ Styles, y ahora intentará derrotarlo en un mano a mano.

El Jefe Tribal regresa a Raw después de que CM Punk declarara que seguirá siendo campeón cuando Roman Reigns regrese. La lucha entre ambos está confirmada para WrestleMania 42, así que este segmento promete ser intenso, especialmente después de que Punk retuviera su título contra Finn Bálor en Elimination Chamber.

Seth Rollins hará su primera aparición en Raw tras su sorpresivo regreso en Elimination Chamber, donde reveló ser el hombre enmascarado que ayudó a Cody Rhodes. Han pasado sólo 4 meses y medio después de su cirugía de hombro. ¿Buscará venganza contra The Vision? ¿O tiene otros planes para WrestleMania?

Además, tendremos la presencia de AJ Lee como la nueva Campeona Intercontinental WWE.

.

🏆 LUCHA/Segmento ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Dominik Mysterio (c) vs. Penta

Campeonato Intercontinental WWE Penta Gana 52% Es hora de que Penta tenga un campeonato. Dominik ha tenido buen reinado pero Penta necesita el impulso para WrestleMania. Dragon Lee vs. Gunther Gunther 75% El General del Ring no puede permitirse una derrota, pero Dragon Lee podría convertirse en matagigantes como lo fue Rey Mysterio en WCW. Roman Reigns

Regreso / Segmento Confrontación — Intenso cara a cara con Punk que termine en caos. Seth Rollins

Primeras Palabras Desafío a Paul — Rollins necesita un oponente para WrestleMania y Logan Paul es la opción lógica tras su ataque.