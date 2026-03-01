NOAH: Resultados «Lethal Odyssey Tour 2026» doble jornada en Shinagawa

«Lethal Odyssey Tour 2026 in Shinagawa» fue la doble función que Pro Wrestling NOAH presentó desde el Shinagawa Prince Hotel Club eX.

►»Lethal Odyssey Tour 2026″

Siguiendo con el torneo de parejas junior, Dragon Bane y Alejandro tomaron la delantera con su segunda brillante victoria; esta vez ante Atsushi Kotoge y Hi69.

En choque entre elementos del TEAM 2000X, Jun Masaoka y Tadasuke dominaron a Alpha Wolf y Kai Fujimura para sumar seis unidades.

Kenoh quedó destrozado por Yoshiki Inamura, quien tomó la delantera en su esperado combate de GHC. Inamura estuvo acompañado por Mark Trew y Kieron Lacey.

Los resultados completos son:

NOAH «LETHAL ODYSSEY TOUR 2026 IN SHINAGAWA VOL. 1», 14.02.2026
Shinagawa Prince Hotel Club eX
251 Espectadores

1. Eita, Katsumi Inahata y Yuto Koyanagi vencieron a Manabu Soya, AMAKUSA y Black Menso~re (7:48) con la Imperial Uno de Eita sobre Menso~re
2. KENTA, Tetsuya Endo y HAYATA vencieron a Shuhei Taniguchi, Shuji Kondo y Hajime Ohara (7:35) con un Divine Right Knee de Endo sobre Ohara.
3. OZAWA y Takashi Sugiura vencieron a Galeno y Harutoki (11:01) con un Olympic Slam de Sugiura sobre Harutoki.
4. Kaito Kiyomiya venció a Hiroto Tsuruya (7:39) con un Shining Wizard.
5. NOAH Jr. Tag League: Dragon Bane y Alejandro [4] vencieron a Atsushi Kotoge y Hi69 [2] (11:12) con un Twister Bane de Bane sobre Hi69.
6. NOAH Jr. Tag League: Tadasuke y Jun Masaoka [6] vencieron a Alpha Wolf y Kai Fujimura [4] (8:08) con un 2PAC de Tadasuke sobre Fujimura.
7. Yoshiki Inamura, Mark Trew y Kieron Lacey vencieron a Kenoh, Daga y Daiki Odashima (12:07) con la DIS CHARGE de Inamura sobre Kenoh.

 

Para la función vespertina, se dio continuidad al torneo de pesos junior, así como otros duelos especiales.

► “Lethal Odyssey Tour 2026”

Los veteranos Seiya y Shuji Kondo anunciaron su desafío por el Campeonato de Parejas GHC, pero los campeones Naito y BUSHI criticaronn su falta de pasión. Esta fue La primera victoria completa de LTJ.

AMAKUSA y Black Menso-re empataron con el equipo de Eita y Katsumi Inahata por lo que cada dupla se llevó un punto, siendo la primera unidad que acumulan.

Los Intocables (Daga y Daiki Odashima) ligaron su segundo triunfo tras imponerse a Kieron Lacey y Mark Trew.

Los resultados completos son:

NOAH «LETHAL ODYSSEY TOUR 2026 IN SHINAGAWA VOL. 2», 14.02.2026
Shinagawa Prince Hotel Club eX
335 Espectadores

1. Tetsuya Endo y HAYATA vencieron a Kenoh y Yuto Koyanagi (9:19) con un 403 Impact de HAYATA sobre Koyanagi.
2. Manabu Soya y Shuji Kondo vencieron a Naomichi Marufuji y Shuhei Taniguchi (10:04) con un King Kong Lariat de Kondo sobre Taniguchi.
3. OZAWA, Masa Kitamiya y Kai Fujimura vencieron a Kaito Kiyomiya, Harutoki y Alejandro (11:02) con un Big Ben Edge de OZAWA sobre Alejandro.
4. Yoshiki Inamura, Galeno y Dragon Bane vencieron a Alpha Wolf, Tadasuke y Jun Masaoka (11:54) con un Wagner Driver de Galeno sobre Tadasuke.
5. Tetsuya Naito, BUSHI, RYUSEI y Angel Reyes vencieron a Mohammed Yone, Atsushi Kotoge, Hajime Ohara y Hi69 (11:59) con un Fable de BUSHI sobre Ohara.
6. NOAH Jr. Tag League: AMAKUSA y Black Menso~re [1] vs. Eita y Katsumi Inahata [1] – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).
7. NOAH Jr. Tag League: Daga y Daiki Odashima [4] vencieron a Mark Trew y Kieron Lacey [2] (11:44) con Diablo Wings de Daga sobre Lacey.

– NOAH Jr. Tag League – Clasificación Parcial:
1. Tadasuke y Jun Masaoka [6]
2. Alpha Wolf y Kai Fujimura [4]
-. Dragon Bane y Alejandro [4]
-. Daga y Daiki Odashima [4]
5. Atsushi Kotoge y Hi69 [2]
-. Mark Trew y Kieron Lacey [2]
7. AMAKUSA y Black Menso~re [1]
-. Eita y Katsumi Inahata [1]

