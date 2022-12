TJPW: «All Rise 2022» 3 títulos en juego

«All Rise 2022» fue la última función que Tokyo Joshi Pro Wrestling presentó en el Korakuen Hall en 2022, con tres luchas de campeonato.

Luego de conquistar el título en Inglaterra, Miyu Yamashita logró la primera defensa del Campeonato EVE contra Millie McKenzie. Las dos luchadoras desarrollaron una rivalidad recientemente en Europa dividiendo partidos individuales entre sí en España e Inglaterra. En esta ocasión, McKenzie atacó desde el arranque de las acciones, poniendo en riesgo a Yamashita en más de una ocasión. Pero la campeona recuperó terreno con el poder de sus patadas y fue una estupenda combinación de Skull Kick, Buzzsaw Kick y un Crash Rabbit Heat con el que aseguró el triunfo.

Yuki Aino y Pom Harajuku fallaron en su intento de apoderarse del Campeonato de Parejas Princess. Reiwa AA Cannon (Saki Akai y Yuki Arai) hicieron una gran labor de equipo para lograr la tercera defensa del cetro.

Las monarcas celebraban su triunfo con un discurso de Akai, cuando el recinto se obscureció y se reprodujo un video, donde Max the Impaler retó a Reiwa AA Cannon, anunciando que su compañera será la temible Heidi Howitzer. Ellas llegarán a Japón para el 4 de enero, en la primera función de TJPW de 2023

La lucha estelar estuvo encabezada por la exitosa primera defensa de Yuka Sakazaki del Campeonato Princess Of Princess dominando a Billie Starkz. La luchadora estadounidense se encuentra realizando su primera gira en Japón y causó gran impresión en esta lucha. Sin embargo, la monarca no cedió ni un ápice y tras bloquear una Swanton Bomb con las rodillas, finiquitó con el Magical Merry-Go-Round para ganar.

Yuka Sakazaki reconoció el esfuerzo de su retadora e inmediatamente después vio a Miyu Yamashitasalió subir al ring. Aunque intentó ignorarla, Yamashita lanzó su desafío para el evento del 4 de enero. De inicio, Sakazaki se negó, pero los aficionados comenzaron a pedir la lucha hasta que la campeona aceptó.

Los resultados completos son:

TJPW «ALL RISE 2022», 27.11.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 657 Espectadores

1. Suzume venció a Yoshiko Hasegawa (8:13) con un Ring a Bell.

2. 2 vs. 3 Handicap Match: Shoko Nakajima e Hyper Misao derrotaron a Mahiro Kiryu, Haruna Neko y Kaya Toribami (9:17) con un Northern Light Suplex Hold de Nakajima sobre Neko.

3. Rika Tatsumi y Miu Watanabe vencieron a Moka Miyamoto y Juria Nagano (13:01) con un Dragon Sleeper de Tatsumi sobre Nagano.

4. Mizuki derrotó a Arisu Endo (9:55) con un Cutie Special.

5. Yuki Kamifuku y Nao Kakuta vencieron a Maki Ito y Hikari Noa (13:22) con un Shiden Kai de Kakuta sobre Noa.

6. Pro-Wrestling EVE Title: Miyu Yamashita (c) derrotó a Millie McKenzie con un Crash Rabbit Heat defendiendo el título

7. Princess Tag Team Title: Saki Akai y Yuki Arai (c) vencieron a Yuki Aino y Pom Harajuku (14:45) con la Finally de Arai sobre Harajuku defendiendo el título

8. Princess of Princess Title: Yuka Sakazaki (c) derrotó a Billie Starkz (14:50) con un Magical Merry-Go-Round defendiendo el título