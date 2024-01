«Es algo que creo que sería fantástico. Hemos demostrado claramente que podemos ampliar nuestra programación, y sin duda, hemos vivido algunos de los mejores combates y rivalidades más emocionantes en la división de mujeres en las últimas semanas y meses. (…) Creo que sería tremendo y estoy completamente abierto a hacerlo; sería genial. Hay muchas parejas talentosas, algunas activas en este momento que serían increíbles, y otras que no han trabajado juntas desde hace un tiempo que podrían ser excelentes para eso. Existen muchas oportunidades emocionantes y es algo que vale la pena seguir de cerca». Bastante tiempo después de la última vez, Tony Khan hablaba así recientemente de lanzar un Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW.

► El futuro título femenil de parejas de AEW

Entre las muchas opiniones que están provocando estas palabras del presidente de All Elite Wrestling destacamos ahora la de Jake «The Snake» Roberts, tanto por ser uno de los mayores veteranos de la lucha libre actual como porque trabaja dentro de la empresa; además de que no es alguien que tema compartir su punto de vista, sea mejor o peor para la misma, como cuando ha criticado que no le den más oportunidades a Lance Archer, o cuando él mismo ha dicho públicamente que le gustaría tener más que hacer

«Este proceso va a requerir una inversión considerable de tiempo, pero cuentan con el tiempo necesario para llevarlo a cabo. Con tantos programas que deben llenarse con contenido atractivo, hay un espacio significativo para implementar esta idea. Creo que la inclusión de equipos reales, en lugar de simplemente emparejar nombres, es una iniciativa excelente. Ofrece una dinámica más auténtica y contribuye a la diversidad y calidad del espectáculo en general.»

Como en otras situaciones, AEW podría tomar ejemplo de WWE, cuyo Campeonato Femenil de Parejas lleva mucho tiempo sin ser relevante; sin olvidar que el Campeonato Femenil de Parejas NXT tuvo que ser cancelado. Por otro lado, si bien la idea puede ser interesante, quizá en estos momentos en la compañía Khan deberían enfocarse en mejorar la división de luchadoras en sí misma, sin importar el título sino las historias y los combates. Porque realmente 2023 no ha sido tan buen año como Tony Khan señala.