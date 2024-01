Grayson Waller habla de su objetivo para WrestleMania 40

WrestleMania 40 es el show de shows de la WWE y todos quieren ser parte de el. Este año el tradicional evento se llevara a cabo el 6 y 7 de abril de 2024, en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania.

Todo luchador sueña con tener su momento WrestleMania, y es que la vitrina de los inmortales es un evento icono dentro de la lucha libre estadounidense. Por tal razón Grayson Waller quiere aparecer ahora que es parte del elenco de SmackDown.

Grayson Waller, ha hablado de sus planes para WrestleMania 40, afirmando que para él es más importante estar en el evento que a quién se enfrenta. Waller fue un invitado reciente en «The Collection with Brad Gilmore«, donde le preguntaron a quién le gustaría enfrentar en WrestleMania 40.

«Creo que el elenco de WWE en este momento está repleto, de arriba a abajo, es un poco loco. Cuando miras el elenco de SmackDown, del cual soy parte, tienes a Roman Reigns, quien es el campeón y a veces «Ni siquiera está allí, pero esos shows todavía están llenos. Así que, para mí, personalmente, no se trata de una persona para WrestleMania 40, se trata más de estar en ese cartel«.

Añadió que pudo ver WrestleMania 39 desde el palco VIP el año pasado, junto a Carmelo Hayes, y que ambos tenían el sueño de estar en el cartel de WrestleMania de este año.

«Pude asistir el año pasado con NXT, estábamos en el palco viéndolo, y me dije a mí mismo: estaba sentado con Carmelo Hayes, en ese momento éramos amigos un poco más cercanos, y le dije , ‘Estos somos nosotros el año que viene’. Y ambos teníamos la misma vibra. Así que para mí, personalmente, se trata de estar en WrestleMania y estar en ese cartel, no me importa quién esté frente a mí«.