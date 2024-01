Road Dogg: «The Iron Claw es tan realista»

Sin duda alguna, la película del momento para los fans de la lucha libre, y la audiencia no aficionada en general, es The Iron Claw, la historia que narra la trágica historia de la reconocida familia de luchadores, los Von Erich.

La misma fue estrenada el 22 de diciembre, y en IMDb, tiene una calificación de parte de los espectadores de 8.1 sobre 10, mientras que el porcentaje de aceptación de la cinta en Rotten Tomatoes es de 89 por ciento, lo cual habla muy bien de la cinta.

► Road Dogg opina de The Iron Claw

Eso sí, según portales especializados en el mundo del cine, la película tuvo un presupuesto de 16 millones 900 mil dólares, y se sabe hasta ahora que solamente el día de su estreno recaudó 7 millones 530 mil dólares, una gran cifra, pero habrá que esperar a ver si logra generar ingresos y no pérdidas al estudio productor de la película, que es A24, el mismo de la aclamada cinta The Whale.

Sin embargo, ahora aquí en SÚPER LUCHAS nos enfocamos en unas interesantes declaraciones de Road Dogg, director de WWE, en la más reciente edición de su podcast Oh… You Didn’t Know?, en donde habló acerca de qué tan apegada a la historia es lo que narra la película. Estas fueron sus palabras:

«Mi opinión sobre The Iron Claw, sí… Pero también tengo que admitir que aún no lo he visto por mí mismo. Es la realidad, ¿verdad?» La película aborda la salud mental y el abuso de sustancias en la industria de la lucha libre.

«Con el padre que tenían y el padre que yo tuve, imagino que estaban cortados con la misma tijera, y no se hablaba de tus malditos sentimientos, ¿entiendes a lo que me refiero? Hasta hace poco aprendimos: ¿oh, los tipos pueden hacer eso? ¿Eso está bien?

«Algunas personas mayores podrían ver eso como la debilitación de América, pero yo no estoy de acuerdo, siento que hablar de tus emociones es algo saludable para un adulto. Hablar de sus sentimientos en lugar de liberar tu enojo es algo en lo que aún estoy trabajando».

Recordemos que si bien la cinta ha recibido críticas por no ser totalmente apegada a la historia, pues, por ejemplo, se unieron en un solo personaje dos de los hermanos, en general y en teoría, hace un buen trabajo al recordar hechos históricos.