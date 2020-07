De la nada, el legendario ídolo de las MMA, Tito Ortiz, ha revelado que quiere llegar a WWE, empresa a la que se refirió y defendió diciendo que no es "ninguna broma", porque obviamente todavía hay algunas personas en el mundo de las MMA que critican a la lucha libre profesional, cuando se sabe que la lucha libre ayudó bastante a las MMA, y de hecho, Vince McMahon no interfirió para que UFC emitiera su reality show The Ultimate Fighter luego de WWE Raw en la cadena Spike TV, mismo que salvó las finanzas de UFC.