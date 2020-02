La lucha libre puede ser una buena salida para los peleadores retirados que no pueden o no quieren continuar compitiendo dentro de la jaula. No es una salida fácil ni exenta de peligros pero no pocos lo han intentado en el pasado. Muchos lo han conseguido, muchos otros no. Los encordados no son para todos. En el momento actual, Tito Ortiz se encuentra descubriendo si son para él. La buena noticia es que no comienza desde cero pues tuvo sus experiencias en TNA, aunque nunca disputó ningún combate. Pero ahora se encuentra en WWE, una compañía completamente diferente.

► Tito Ortiz entrena con WWE para ser una superestrella

Ambas partes tuvieron estos días la ocasión de conocerse y comprobar su pueden trabajar juntas. El miembro del Salón de la Fama de UFC estuvo recibiendo algunos elogios por su ética de trabajo y actitud cuando estuvo en el Centro de Rendimiento. Parece que todo va por el buen camino para que atleta y empresa alcancen un acuerdo mutuamente beneficioso para que Ortiz se convierta en Superestrella y para que el imperio McMahon añada a sus filas a otra estrella de las MMA. No obstante, por lo que sabemos, todavía no se ha firmado nada. Aunque sí se ha dado otro paso adelante.

Lo sabemos gracias a ESPN.

«El miembro del Salón de la Fama de UFC Tito Ortiz,entrenó en el WWE Performance Center en Orlando la semana pasada, como WWE confirmó a ESPN. Dave Meltzer, del Wrestling Observer, fue el primero informar de ello. No está claro qué tan serio es Ortiz sobre dedicarse a la lucha libre a largo plazo. A través de su equipo ha declinado hacer ningún comentario. Nuestras fuentes nos han dicho que a Ortiz le fue bien en los entrenamientos«.

Hasta ahora, WWE no había confirmado la visita de Ortiz a su centro para entrenar. Sí que habíamos tenido la ocasión de saber que al peleador le fue bien, lo cual confirmamos de nuevo ahora. Como decimos, parece que todo va por el buen camino.

En cuanto a la cuestión de que Ortiz se dedique a la lucha libre a largo plazo, para improbable. Es decir, ¿qué tan a largo plazo podría ser teniendo en cuenta que tiene 45 años y ha sufrido incontables lesiones? Como en el caso de Cain Velásquez, que tiene 37 años, entendemos que lo hará tanto tiempo como le sea posible. Participará en eventos importantes con grandes combates. Pero esperemos más información.