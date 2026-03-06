La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Titán verá acción en el regreso de MLW a Atlanta.

Major League Wrestling regresa al Stage Center de Atlanta el sábado 14 de marzo y los aficionados disfrutarán de una sorpresa: la sensación de los altos vuelos, Titán, estará en acción cuando MLW llegue a Georgia para una grabación de FUSION TV.

Para aumentar la emoción en Atlanta, Titán trae su impresionante estilo de lucha libre al público de MLW. Conocido por sus arriesgados riesgos y su ofensiva que desafía la gravedad, Titán se ha forjado una reputación como uno de los competidores aéreos más electrizantes del deporte. Originario de Guadalajara, ha sido aclamado por su intrépido enfoque y sus espectaculares maniobras que dejan al público en pie.

A lo largo de su carrera, el atletismo y la resiliencia de Titán lo han distinguido. Su currículum está repleto de oro en campeonatos y éxitos en torneos, lo que lo consolida como un luchador destacado dondequiera que vaya. Ya sea escalando las cuerdas o lanzándose desde el tensor superior, su impresionante ofensiva lo ha convertido en un luchador imperdible para los aficionados de todo el mundo.

No pierdas la oportunidad de ver a Titán volar una vez más cuando MLW regrese a Atlanta para una noche de intensa competencia y acción de FUSION TV.