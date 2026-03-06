Cody Rhodes anticipa que solo firmará un contrato más con WWE

Cody Rhodes está viviendo una de las mejores etapas de su carrera en la WWE, donde ha sido ya la cara de la compañía, ostentando el Campeonato WWE en un par de ocasiones, con la posiblidad de volver a reconquistarlo este viernes cuando se enfrente ante Drew McIntyre.

► Cody Rhodes ya piensa en el retiro

Cody Rhodes tiene tan solo 40 años, una edad relativamente joven en la lucha libre moderna, ya que varios luchadores han luchado hasta bien entrados los 50, como su hermano, Dustin Rhodes. Sin embargo, el excampeón WWE ya está pensando en su retiro y ha declarado durante una entrevista reciente en «UnSportsmanLike de ESPN Radio» que su próximo contrato será su último en el ring.

«Ya no tengo fecha de finalización como antes. Sé que sea cual sea el próximo contrato que firme con la WWE —no me voy a ningún lado—, ese próximo contrato será el último«

«Solía ​​pensar que no me gustaba la lucha libre en su época. Pero la lucha libre es tan única que es difícil determinar tu momento, especialmente en 2026 con el nivel de atleta en el que puedes llegar a convertirte. Mira lo que Brock está haciendo actualmente a este nivel. Está en su mejor momento. Roman, mayor, en su mejor momento. Punk está en su mejor momento. Así que la edad ya no es lo que era en la industria.»

Luego, «The American Nightmare» puso el ejemplo de Hulk Hogan, quien se reinventó tras su carrera luego de vestir el rojo y dorado y ser uno de los íconos del momento, pasando de la Hulkamania a la nWo, afirmando que el conocimiento que un luchador acumula con los años lo ayuda a medida que envejece.

«Y luego tuviste una gran racha, hace mucho tiempo, con Hulkamania, un cambio radical, blanco y negro, Nuevo Orden Mundial Hollywood. Esas cosas no se logran sin la equidad, el conocimiento y estar frente a ese público durante años y años. Todo se complementa. A veces, la edad puede ser útil en términos de experiencia.»