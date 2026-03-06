Se reveló el cartel completo para Sareee ISM X

Se ha dado a conocer el cartel completo para «Sareee ISM X«, evento con el que la luchadora japonesa Sareee celebrará 15 años de su debut profesional.
► Cartel «Sareee ISM X»
Esta es también la décima función bajo su producción y tendrá lugar el 22 de marzo en el Yokohama Budokan, esperando una gran respuesta de la afición.
Para este evento se reunirá una amalgama de estrellas de la lucha libre profesional femenina japonesa, con las que Sareee tiene una gran amistad.
La novata sensación, Senka Akatsuki, unirá fuerzas con las veteranas Takako Inoue y Jaguar Yokota para enfrentar a la popular Fuwa-chan, quien llevará por compañeras a las experimentadas Yumiko Hotta y Shinobu Kandori.
La petición de HANAKO fue atendida y será parte de la función; sostendrá un mano a mano contra Veny.
En el turno semifinal, Natsupoi tendrá una recia prueba enfrentando a la veterana Kaoru Ito.
En el turno estelar, Sareee formará equipo con su compañera de Spark Rush, Takumi Iroha, para enfrentar al equipo de la Campeona Femenina IWGP y NJPW Strong, Syuri, y su compañera, la Campeona Mundial Sendai Girls, Chihiro Hashimoto. Esta será la lucha conmemorativa de aniversario para Sareee.
El cartel completo queda así:
Sareee Produce «SAREEE-ISM ~ CHAPTER X ~ CHRONICLE 15TH ANNIVERSARY», 22.03.2026
Yokohama Budokan
1. Selene Misora vs. Kikyo Furusawa
2. Kuroshio TOKYO Japan vs. TBA
3. Senka Akatsuki, Takako Inoue y Jaguar Yokota vs. Fuwa-chan, Yumiko Hotta y Shinobu Kandori
4. HANAKO vs. VENY
5. Chi Chi y Miku Kanae vs. Amu Fujiwara y Rina.
6. Natsupoi vs. Kaoru Ito.
7. Sareee’s 15th Anniversary Match: Sareee y Takumi Iroha vs. Syuri y Chihiro Hashimoto.