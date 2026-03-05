MLW firma a LaBron Kozone con contrato multianual

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que han firmado a LaBron Kozone con un contrato multianual.

Major League Wrestling anunció hoy la firma del prometedor LaBron Kozone con un contrato multianual, asegurando así una de las estrellas emergentes más codiciadas del deporte. MLW superó a los postores para fichar a Kozone, lo que refuerza el compromiso de la liga con la construcción del presente y el futuro.

Originario de Carolina del Norte, Kozone se forjó una reputación a base de esfuerzo, dominando el circuito regional con un estilo físico y contundente que dejaba a sus oponentes abrumados y superados. Un auténtico luchador destacado con experiencia en muay thai y kickboxing, Kozone combina golpes contundentes con potencia bruta, lo que le otorga una peligrosa ventaja desde el primer momento.

El propietario de MLW, Court Bauer, enfatizó la importancia de este fichaje para la visión a largo plazo de la liga. «LaBron es una figura clave y un prospecto generacional. MLW siempre mira hacia el futuro y, para nosotros, LaBron es un luchador franquicia».

En el momento justo de su carrera, Kozone llega a MLW con gran impulso. Conocido por su ataque explosivo y su imponente presencia, representa una nueva generación de atletas, tan cómodos intercambiando golpes como dominando a sus oponentes en el centro del ring.

Con un compromiso multianual ya en marcha, los fans de MLW pueden esperar ver el ascenso de LaBron Kozone en MLW FUSION y en eventos en vivo por todo el país, comenzando en Atlanta este sábado. El futuro se ha fortalecido, y responde a LaBron Kozone.