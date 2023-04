Tiffany Stratton no quiere ser ascendida aún en WWE

Ahora que se está hablando tanto del WWE Draft, Tiffany Stratton adelanta que no quiere ascender todavía. Esto tiene relación además con lo que señalaba recientemente de que todavía tiene algunas cosas que mejorar en NXT. La verdad es que ella es una de las grandes promesas de la marca amarilla -sin ir más lejos, estará luchando por el Campeonato Femenil NXT en Spring Breakin’– pero al mismo tiempo solo tiene 23 años y que no tenía experiencia previa en la lucha libre antes de firmar su contrato en 2021.

This one will be fun.@indi_hartwell will defend the NXT Women's Championship against @roxanne_wwe and @tiffstrattonwwe in a Triple Threat Match NEXT WEEK at #NXTSpringBreakin'!#WWENXT pic.twitter.com/ujVhbeHgCk — WWE NXT (@WWENXT) April 19, 2023

> Tiffany Stratton quiere seguir en NXT

Pero continuemos con su intención de seguir trabajando en el programa de los martes, la cual comparte en Busted Open Radio:

“Definitivamente creo que, para mi carrera, me gustaría quedarme en NXT un poco más y perfeccionar mis habilidades de lucha libre antes de que me llamen. Si me llaman, estoy lista y lo aprovecharé al máximo y estaré a la altura de las circunstancias y estaré preparada”.

Stratton también habla sobre sus relaciones dentro del vestidor:

“Soy una persona muy directa y clara. No tomo la mi*rda de la gente. Estoy muy afuera. Siento que la gente va a tener un problema conmigo pase lo que pase. Soy una chica bonita, soy atlética, pero tengo amigos cercanos y personas en las que puedo apoyarme en las que confío. La gente va a tener un problema conmigo, lo siento, pase lo que pase. Es lo que es”.

En cuanto al Draft, recientemente nos enteramos de dos nombres que sí podrían ser ascendidos: Cora Jade y Joe Gacy. Podríamos decir que ellos también tienen mucho que hacer en NXT todavía pero al mismo tiempo que son dos grandes talentos que pueden triunfar en el elenco principal de WWE.

¿Qué opinas de Tiffany Stratton?