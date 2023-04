Esta semana se llevará a cabo una nueva edición del WWE Draft, y una de las expectativas se centrará alrededor de las posibles llegadas desde NXT (como ha sucedido en ocasiones anteriores). Es conocido que algunas Superestrellas de la marca de desarrollo han estado viendo acción últimamente en WWE Main Event, y eso podría ser un indicativo de que podrían aparecer de manera regular en Raw o SmackDown, aunque en este punto casi nadie tiene idea de cuál será su destino final luego de que que concluyan las dos noches de selecciones.

Con el Draft a la vuelta de la esquina, la presencia de las Superestrellas de NXT se ha incrementado y este lunes durante las grabaciones de Raw veremos la presencia de dos nuevas Superstrellas. Según un informe de WRKD Wrestling, Cora Jade y Joe Gacy están programados para trabajar este lunes, aunque en luchas no televisadas.

Two names scheduled to be working dark tapings during tomorrow’s #WWERaw are Cora Jade and Joe Gacy.

They are both also seen as potential draft call-ups. pic.twitter.com/I0ZfILlAth

— WRKD Wrestling (@WRKDWrestling) April 24, 2023