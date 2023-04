Tamina ataca a empresas de lucha libre que aún discriminan

Tamina es la hija de Jimmy “Superfly” Snuka y es de ascendencia samoana, aunque su carrera no ha sido tan laureada como otros de su ascendencia. Eventualmente ganaría el Campeonato Femenil de Parejas WWE y el Campeonato 24/7, pero últimamente ha estado desaparecida de las pantallas, seguramente por la falta de planes creativos para ella.

The Huffington Post publicó recientemente una historia sobre tres mujeres a las que se les prohíbe luchar. Sus creencias musulmanas les impiden participar en la industria, y esta historia recibió mucha atención por parte de Tamina Snuka.

Tamina recurrió a su cuenta de Twitter y tenía que decir algo al respecto. Envió un mensaje directo acerca de la discriminación que existe en la sociedad actual y mostró su apoyo hacia las mujeres musulmanas que están siendo marginadas.

👊🏽This is a call out to wrestling organizations still practicing discrimination in 2023. It is you that needs to change! 🗣️

Muslim women want to be granted the right to pursue their dreams.

I stand with you Zainab! I am proud of you for not compromising your beliefs. pic.twitter.com/HkpZkGMAC8

— Tamina Snuka (@TaminaSnuka) April 23, 2023