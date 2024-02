¿Thunder Rosa se unirá a La Facción Ingobernable?

El regreso competitivo de Thunder Rosa no está siendo todo lo grande que debería ser dentro de AEW, si tenemos en cuenta la calidad de la gladiadora y que nunca perdió el magno cetro femenil de la empresa, pues tuvo que dejarlo vacante por lesión.

Actualmente, Rosa está invicta en su nueva etapa como «All Elite», pero carece de una rivalidad definida. Así que «la Mera Mera» es noticia por otro aspecto creativo: su posible unión a un grupo de la compañía.

Tras apenas sudar en su victoria sobre Lady Bird Monroe este pasado sábado durante Collision, Rosa hizo un gesto antes de abandonar el ring que genera especulaciones entre la fanaticada.

Un gesto que se antoja nada espontáneo, y que resulta idéntico al realizado por Rush y el resto de miembros de La Facción Ingobernable.

Días atrás, cuando dio cuenta de su estatus competitivo, al asegurar que estaba muy cerca de volver a la programación de AEW, Rush publicó un interesante tuit.

2024 will see a bigger LA FACCION INGOBERNABLE



I will add a new Man to the group



And a WOMAN.



NO PASA NADA#AEW #LFI pic.twitter.com/yZXVNfELgX