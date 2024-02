RUSH: «Estoy en proceso de sacar mi visa con AEW»

«En el torneo AEW Continental Classic, me desgarré el tendón de la corva en mi segundo combate. Voy a recuperarme y regresar listo y más hambriento que nunca para la lucha». A primeros de enero, RUSH publicaba estas palabras en redes sociales para dar a conocer su lesión. Un mes después, confirmaba que estaba recuperado. Más recientemente, compartía otra actualización: «Estuve lesionado, pero ahora estoy autorizado para regresar a AEW. He estado en casa, enfocado en mi regreso. La Facción Ingobernable está llena de ira y lista para iniciar la guerra.»

No obstante, el luchador de México todavía no ha vuelto a la programación de AEW. Aunque eso puede explicarse con nuevos detalles que proporciona en redes sociales para dar a conocer a sus seguidores todo lo que está pasando con su situación en la lucha libre. En este momento todo se trataría de obtener la visa. No está claro cuánto puede tardar el proceso así que no se puede adelantar nada con respecto a cuando podría volver a las cuerdas. De todas maneras, dentro de lo que cabe, todo están siendo buenas noticias sobre RUSH.

I was injured as confirmed by AEW doctors. Now I am recovered, I had a visa with someone else and now in the process of getting my visa through AEW.

Stop posting bullshit for fucking likes.

I don’t ever lie about injuries. https://t.co/uZebN1mcl1

— RUSH OFICIAL (@rushtoroblanco) February 18, 2024