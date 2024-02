¿Cómo es trabajar con Thunder Rosa? Álvaro Riojas lo cuenta

«Es interesante volver y tratar de ganarme mis galones nuevamente. Cuando te vas debido a una lesión, tienes la expectativa de que volverás a la cima y tratarás de defender el título que nunca perdiste. Ahora tengo que hacerlo, no es lo que merezco, tengo que ganármelo, ¿verdad? Es lo que es. (…)No estoy aquí solo para aparecer en televisión y lucir bonito, me encanta hacerlo, no me malinterpreten, pero quiero los premios. Quiero estar en la cima (…)». Esto decía recientemente Thunder Rosa.

► ¿Cómo es trabajar con Thunder Rosa?

La «Mera Mera» volvió no hace mucho a la acción luchística de AEW y ya está cerca de una oportunidad por el Campeonato Mundial después de haber pasado mucho tiempo lesionada, concretamente, de agosto de 2022 a diciembre de 2023, tiempo durante el cual estuvo trabajando como comentarista junto al habitual Álvaro Riojas, estando ambos acompañados ocasionalmente por el luchador Angélico o Álex Abrahantes. La verdad es que el equipo de narración en español All Elite es fantástico.

Empezando por esa misma pareja Thunder Rosa-Álvaro Riojas que hacía las delicias de los fans hispanohablantes. Ahora, ¿cómo fue para el narrador trabajar con la guerrera? Por ello le preguntaron recientemente en In The Weeds.

«Cuando me enteré de que iba a estar en los comentarios en español conmigo, estaba encantado. Hubo un momento el año pasado en el que ella me pidió que subiera al ring con ella para ver en qué estado estaba. No se sentía muy bien, aún estaba lesionada y necesitaba mucho trabajo. Ha estado trabajando sin descanso, día tras día, desde entonces, durante todo el año».

Claramente, todos deseábamos que Rosa volviera a los encordados pues es ahí donde reside el mayor de sus talentos ahora, también será totalmente bienvenida si en algún momento vuelve a la mesa de trasmisión. Mientras, veremos si pronto consigue una oportunidad de recuperar el título, el cual está en manos de «Timeless» Toni Storm, quien lo expondrá ante Deonna Purrazzo en Revolution; antes, la campeona va a luchar contra Red Velvet en el episodio de Dynamite de esta semana.