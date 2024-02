Thunder Rosa, #2 en ranking de AEW: «Busco premios»

Thunder Rosa acaba de volver de una larga lesión a AEW pero ya está en la segunda posición del ranking de la división femenil. No es para menos, ganó los tres combates que disputó hasta ahora. Acerca de ello habla la «Mera Mera» en Busted Open Radio, apuntando que está detrás de Deonna Purrazzo, que va a luchar por el Campeonato Mundial de Toni Storm en Revolution. La siguen Hikaru Shida, Skye Blue y Mariah May. Si juega bien sus cartas, la guerrera de México podría ser la siguiente retadora al título.

► Thunder Rosa, #2 en ranking de AEW

«Es interesante volver y tratar de ganarme mis galones nuevamente. Cuando te vas debido a una lesión, tienes la expectativa de que volverás a la cima y tratarás de defender el título que nunca perdiste. Ahora tengo que hacerlo, no es lo que merezco, tengo que ganármelo, ¿verdad? Es lo que es.

«Estoy esperando allí afuera; he estado esperando en las sombras por un tiempo. He sido muy paciente. No estoy aquí para juegos. Soy una Prizefighter. No estoy aquí solo para aparecer en televisión y lucir bonito, me encanta hacerlo, no me malinterpreten, pero quiero los premios. Quiero estar en la cima.

«Seguiré trabajando extremadamente duro para ganarme mi lugar en las clasificaciones y eso es lo que estoy haciendo. Pueden decir lo que quieran, no me importa. Estoy aquí por lo que he ganado, por lo que he trabajado.»

Debido a la lesión, Thunder Rosa tuvo que poner fin a su reinado como Campeona Mundial AEW después de 172 días. Y no fue para nada un mal reinado pues primero le ganó el cinturón a Britt Baker y después lo defendió en seis ocasiones, incluyendo victorias sobre la actual monarca, así como otra excampeona como Jamie Hayter, la veterana Serena Deeb o Miyu Yamashita. La verdad es que no sería una locura que la «Mera Mera» volviera a reinar en la división femenil All Elite en este 2024.