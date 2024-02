La idea de Jordynne Grace para el hexágono de TNA

Había y todavía la hay mucha ilusión por la vuelta de TNA pero no acerca de la posibilidad de que vuelva el ring de seis lados pues desde un primer momento Scott D’Amore puso en claro que no lo iban a traer de vuelta. Pero Jordynne Grace lo quiere, eventualmente. Hablando con Sean Ross Sapp, la Campeona Mundial de las Knockouts propone que lo hagan en un evento especial.

► Jordynne Grace quiere el hexágono

«Estaba muy emocionada. Creo que muchos de nosotros lo hemos deseado durante mucho tiempo. Cambiamos de nombre un par de veces a lo largo de los años. Global Force, luego pasamos a IMPACT. IMPACT fue increíble al reconstruirlo, pero ahora finalmente podemos abrazar lo que TNA en su esencia siempre debió ser, que es un lugar familiar y donde la gente puede ir y ser los mejores luchadores que pueden ser. Abrazar eso de nuevo es asombroso. Nunca pudimos escapar de los cánticos de TNA. Incluso cuando éramos IMPACT, siempre era ‘¡TNA! ¡TNA! ¡TNA!'»

«Personalmente, no me gustaría ver el ring de seis lados regresar a tiempo completo, pero me encantaría hacer un evento especial de pago por visión. Me encantaría verlo en Slammiversary o Bound For Glory. Creo que haría esos eventos de pago por visión, que ya son enormes, aún más especiales, si pudiéramos recuperar el ring de seis lados para esos. También me encantaría ver el regreso del Elevation X. Eso sería genial.»

Elevation X era la adaptación de TNA de los Scaffold Matches, donde dos luchadores batallaban sobre el ring en una gigantesca estructura en forma de X con el objetivo de que uno de los competidores fuera derribado. También sería interesant que este modelo de combates volvieran pero no tenemos conocimiento de que esté en sus planes.

Frankie Kazarian hitting Christopher Daniels with a cutter at Ultimate X is easily one of the best spots in TNA history. pic.twitter.com/fs0joiVnHd — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) October 27, 2023