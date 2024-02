Si te gustan las categorías de peso más bajo de MMA y disfrutar de cuando una tarjeta se lleva a cabo frente a un público ruidoso y orgulloso – que probablemente describe un gran número de personas que leen – la alineación de UFC del pasado sábado por la noche fue para usted.

Este fin de semana fue una verdadera tarjeta de alta calidad en UFC Fight Night, se siente como que son difíciles de encontrar hoy en día. Volviendo a la Ciudad de México, México, la promoción presentó numerosos enfrentamientos interesantes y cerró la noche con un par de alto perfil, peleas de cinco asaltos.

Hablaremos de lo que podría estar por venir para el Brian Ortega tras vengar la derrota que sufrió anteriormente contra el mexicano Yair Rodríguez. Peleas para hacer después de UFC Fight Night: Moreno vs Royval

► Tras victoria en UFC México: ¿Qué sigue para Brian Ortega?

Similar a la imagen del título de peso mosca, el peso pluma es un poco un lío. Usted tiene Max Holloway, que es un contendiente de alto rango, pero está atado en un combate de abril contra el peso ligero Justin Gaethje. Está Alexander Volkanovski, que está solicitando una revancha después de perder ante el campeón Ilia Topuria la semana pasada.

También está Movsar Evloev, un contendiente invicto en ascenso, además de un ex campeón con el nombre de Aljamain Sterling debutando en la división pronto. Ah, y después de la noche del sábado, todavía está Brian Ortega, también.

Ortega rompió una racha de dos peleas en el evento co principal, explotando la falta de habilidades en el suelo de Yair Rodríguez para someterlo en la tercera ronda con un triángulo de brazo. Ya había perdido contra Rodríguez en 2022, aunque aquella derrota se debió a una lesión en el hombro. Antes de eso, cayó por decisión ante Volkanovski en 2021.

En un mundo ideal, no haría que Ortega se enfrentara a Topuria en su primer combate como campeón. En su lugar, me gustaría que Holloway volviera al peso pluma y se enfrentara a «El Matador». Sin embargo, como se discutió en la columna de la semana pasada, no hay garantía de que Holloway salga de UFC 300 fresco y con ganas de ir a una pelea por el título de cinco asaltos pronto.

Recuerde: Él está en una pelea de UFC contra Justin Gaethje. Va a ser violento. Por lo tanto, si Holloway no puede regresar a tiempo para una pelea de Topuria este año, no estoy en contra de que Ortega sea el próximo retador.

Pero quedémonos con la hipótesis de que Holloway estará listo. En ese caso, quiero a Ortega en una pelea de UFC con Evloev. La victoria en UFC 297 de Evloev contra Arnold Allen fue grande en el papel, pero no fue tan impresionante de un rendimiento. Quiero que Evloev consiga otro oponente notable antes de que esté seriamente en la discusión por el título de peso pluma. Creo que Ortega sería ese rival. La pelea de alto perfil en la UFC le daría a Ortega otra victoria después de dos derrotas consecutivas, o le daría a Evloev otra victoria masiva.

Quiero terminar esta sección reiterando que el peso pluma es una división grande y desordenada en la parte superior en la actualidad. La próxima pelea de Topuria en la UFC depende en gran medida de la logística. Hay cuatro nombres diferentes que reclaman el cinturón en este momento. Algunos podrían conseguirlo porque otros no están disponibles. Otro podría conseguirlo porque simplemente es el que más lo merece. Pero es bastante difícil decir con rotundidad cómo serán los próximos meses.