Thiago Santos revela que rechazó la oferta de pelea de UFC

Thiago Santos no está contento con la última oferta de pelea de UFC. Santos es el peso semicompleto UFC número dos. En julio de 2019, estuvo a punto de vencer a Jon Jones. En un competitivo asunto de cinco rondas, Jones se aferró a su oro de 205 libras por decisión dividida.

Santos ha estado fuera de acción desde que se sometió a una cirugía por desgarros en la rodilla izquierda y daños en los ligamentos en la rodilla derecha.

Santos habló con Guilherme Cruz de MMAFighting.com y reveló que rechazó una oferta de pelea de UFC.

«Quieren darme peleas que no quiero. Nunca rechazo las peleas, sin importar quiénes son. Pero gané algo y no aceptaré nada menos. No daré un paso atrás . Quieren darme algo que represente un paso atrás, y no daré un paso atrás».

«Marreta» continuó diciendo que no podía revelar el nombre del oponente, pero dijo que el peleador ni siquiera está en el ranking de los 10 primeros.

«No puedo decir su nombre porque podría meterme en problemas, pero ofrecieron a alguien que no está en el top 10. No creo que sea justo pelear contra alguien fuera de los primeros cinco o seis, o alguien que está en ascenso». Estaba muy molesto cuando le ofrecieron a alguien que viene de una pérdida, ¿sabes? Me niego a dar un paso atrás. No es justo. Si es así, tendremos problemas para conseguir nuestra próxima pelea».