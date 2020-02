Anthony Smith comenta sobre la controversia de los jueces en UFC 247

Anthony Smith cree que Joe Soliz y la Comisión de Licencias y Regulación de Texas tienen algunas explicaciones que hacer. UFC 247 se vio empañado por totales de puntaje cuestionables en la mesa de jueces.

Los fanáticos de la pelea estaban en pie de guerra sobre el veredicto de decisión dividida a favor de Lauren Murphy sobre Andrea Lee. También estaban molestos porque un juez hizo que Jon Jones ganara su pelea con Dominick Reyes 49-46. Muchos creen que Reyes ganó la pelea 48-47.

Ha surgido una nueva controversia gracias a un informe de TSN. Se descubrió que el juez UFC 247, Joe Soliz, recibió un cinturón negro de jiu-jitsu brasileño bajo Eric Williams de Elite MMA. Williams es el entrenador de Trevin Giles, quien peleó contra James Krause en el cartel UFC 247. Giles ganó el combate por decisión dividida. Soliz lo anotó 29-28 a favor de Giles.

Smith recurrió a su cuenta de Twitter para expresar su creencia de que el resultado de la pelea debería cambiarse a No Contest.

🤦🏽‍♂️ Mr. Soliz and Texas AC owe the entire MMA community an explanation and owe James Krause an apology and have that L overturned to a no contest. He wasn’t given a fair shake at a fair contest. https://t.co/2qgT6RZtUw

— Anthony Smith (@lionheartasmith) February 19, 2020