► The Young Bucks y Kazuchika Okada: ¿desde cuándo se planeó?

Tenemos que hablar del episodio de AEW Dynamite del 6 de marzo, porque desde ahí se cuenta esta historia.

Recordemos que en el citado episodio The Young Bucks dieron los siguientes anuncios: por un lado, suspendieron a «Hangman» Adam Page, por el otro, despidieron a Kenny Omega y entonces salió un furioso Eddie Kingston.

Sin embargo salió Kazuchika Okada y cuando parecía que se uniría a Kingston, en realidad era un simulacro y atacó a traición a Kingston.

Después de salir del aire el mencionado capítulo, Tony Khan anunció en X que Okada es el nuevo miembro de The Elite.

He is now business partners with @youngbucks in The Elite, and tonight it's official: @rainmakerXokada is ALL ELITE!

Welcome to @AEW, Kazuchika Okada!#AEWDynamite pic.twitter.com/LfPVLoWH1r

— Tony Khan (@TonyKhan) March 7, 2024