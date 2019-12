The Young Bucks revelan por qué dejan Twitter definitivamente

Uno de los mejores episodios de AEW Dynamite desde que este programa comenzó a emitirse por TNT el pasado 2 de octubre tuvo lugar el pasado miércoles. Sin embargo, parece que está siendo más recordado por cierto detalle ciertamente nefasto de su cierre que por el resto de las dos excelentes horas de show: un miembro de The Dark Order lanzó una serie de puñetazos a Dustin Rhodes que lucieron muy poco creíbles. Y las críticas hacia AEW no se hicieron esperar, provocando que The Young Bucks tomaran la decisión de abandonar Twitter.

A día de hoy, la única cuenta oficial es la que opera bajo el nombre de Matt Jackson, pero sin ningún tuit en su tablón desde hace días. Hermano mayor de la dupla que usó Instagram (red social en la que por ahora siguen operativos) para explicar tal movimiento.

► Los motivos de The Young Bucks

Primeramente, reconozco lo absurdo que esto como para tener que mencionarlo, pero claramente es algo que nos concierne. Mi hermano y yo decidimos dejar Twitter permanentemente hace unos cuantos días. Nos dimos cuenta de que a nuestras familias les quitaba un tiempo valioso, quienes ya han sacrificado suficiente tiempo. También, nos hemos dado cuenta de que parece limitar nuestra creatividad. Y por último, tras tomarnos varios descansos en el pasado, nos dimos cuenta de que ayuda a nuestra salud mental, por lo que dejarlo completamente era el siguiente paso. Esto no cambiará la manera en la que interactuamos con nuestros asombrosos fans, mientras seguimos compartiendo nuestros mejores contenidos. No tengáis miedo de saludarnos, ya sea en redes sociales o en persona. Muchas gracias por el apoyo. Os queremos mucho a todos. ¡Felices fiestas!

Matt no hace alusión a esos odiadores profesionales que campan a sus anchas por la red, pero Matthew Lee Massie, padre de los Bucks, sí que dejó entrever que los motivos concretos van más allá de una limitación de la creatividad. Tuit, por cierto, ya borrado, al igual que su cuenta.

¡Gracias por todo el amor que nos llega de la gente que pregunta por Matt y Nick! ¡Están bien y sólo necesitan un bien merecido descanso de la toxicidad que hay aquí! ¡Son los tipos más dulces y genuinos del mundo! ¡No se merecen el odio que están recibiendo! Os queremos

Sin embargo, The Young Bucks quisieron mostrarse con su habitual imagen despreocupada durante el último capítulo de ‘Being The Elite’, donde Matt parodia junto a Christopher Daniels ese «mortífero» ataque ya convertido en una de las imágenes de AEW más virales del año.