The Undertaker recuerda cuando Goldust se puso «juguetón»

Sin duda alguna, uno de los personajes más polémicos en la historia de WWE siempre ha sido el de Goldust. Y en una reciente entrevista, The Undertaker recordó cuando Goldust se puso «juguetón» en una lucha, como parte de su personaje.

Goldust empezó a tocar el cuerpo de The Undertaker, y hasta le tocó la entrepierna a El Enterrador, quien muchos años después, revela qué pasaba por su cabeza por ese momento. Estas fueron las más recientes declaraciones de The Undertaker, Mark William Calaway, en su nuevo podcast Six Feet Under:

► El incómodo momento de The Undertaker con Goldust

«Está bien… Ya hiciste la pregunta… ¡Solo rogaba porque no me pusiera erecto! Quiero decir… Goldust tiene unas manos tan suaves para ser un tipo grandote… Tiene manos como de mujer.

«Si me hubiera puesto erecto… ¡Eso me hubiera destruido! Hubiera acabado mi personaje. No me gustó. No me agrada eso. No tenía ni idea de que Goldust iba a hacer eso en la lucha. Ni siquiera estaba cerca de imaginármelo».

La lucha a la que hace referencia The Undertaker ocurrió el 26 de mayo de 1996 en WWF In Your House 8: Beware Of Dog. Goldust buscaba el Campeonato Intercontinental WWF, pero con estas tácticas, Goldust (Dusty Rhodes) logró retener el título y salir del Civic Center en Florence, South Carolina como vencedor, logrando poner al Undertaker en un ataúd. Este es el video de la lucha en mención: