The Undertaker nombra los mejores oradores en la lucha

En la lucha libre profesional, el carisma y hablar ante el micrófono para hacer promos, a veces es importante que tener talento en el ring. Ejemplos hay muchos. Y por ese motivo, a The Undertaker le preguntaron recientemente en el podcast Six Feet Under, que nombrara su Monte Rushmore de los cuatro mejores luchadores para él que hay hablando ante el micrófono, esto, sin mencionar a mánagers, como, por ejemplo, Paul Heyman. Esto fue lo que dijo Mark William Calaway:

«Ubicándose en el puesto número 4, mi tapado, Double A, Arn Anderson. Arn tenía esa habilidad única de hacerte sentir lo que iba a hacer en la lucha. Un orador elocuente. Nunca titubeaba en sus palabras. Tenía un pensamiento y lo transmitía de manera que te hacía creer que todo lo que decía iba a suceder. Fue fenomenal. Verdaderamente uno de los mejores.

► The Undertaker y su Mount Rushmore de luchadores oradores

«En el puesto número 3, ‘Si hueles lo que está cocinando The Rock‘. Mira, no importa en qué lista pongas a quién. Si no tienes a The Rock en tu top 4, estás loco. Las cosas que se le ocurrían, la inventiva, un tipo tan entretenido. Te guste o no, realmente no importa. Cuando se trataba de trabajar con el micrófono, él está en mi Monte Rushmore.

«Nuevamente, voy a retroceder un poco en el tiempo… En el número dos. Tengo al ‘Nature Boy’, Ric Flair. Todavía está soltando promos en la actualidad después de todos estos años, el estilo y el perfilado, luciendo los zapatos de cocodrilo, haciéndolo como solo él puede, montando la montaña espacial. Tiene más frases célebres que Tom Brady tiene anillos de Super Bowl.

«‘El Nature Boy’, podía expresarse de manera excepcional, y podía emocionarse. Y cuanto más emocionado se ponía, más cautivado quedabas con su promo. Trabajo de promos, increíble.

«El número uno en mi lista con respecto trabajo con el micrófono. El hombre trabajador, ha cenado con reyes y reinas y ha comido judías con tocino. Quiero decir, el hijo de un fontanero, por así decirlo. Dios mío, el hombre era un maestro con el micrófono. Un verdadero ícono estadounidense. ‘El Sueño Americano’. Así es, Dusty Rhodes, el propio de Texas, El Sueño Americano».

«Ahora, recuerden, esto fue solo la edición de luchadores, los managers quedaron excluidos. Y para cualquiera de los chicos que estén viendo esto y piensen que eran buenos con el micrófono y no mencioné su nombre, no me envíen indirectas después. Es parte del trabajo. Supérenlo».