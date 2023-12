Undertaker comparte antigua historia de Nasty Boys

Vámonos por un momento a WrestleMania VII, edición de The Showcase of the Inmortals de WWE que estelarizaron Hulk Hogan y el Sgt. Slaughter en una lucha por el Campeonato WWF que The Hulkster retuvo. También se vio a The Ultimate Warrior retirando a Randy Savage, a The Undertaker venciendo a Jimmy Snuka o a Big Boss Man destronando a Mr. Perfect como Campeón Intercontinental. Así como a The Nasty Boys ganando el Campeonato de Parejas WWF de manos de The Hart Foundation.

► The Nasty Boys de fiesta con Willie Nelson

Y con el triunfo de Jerry Sags y Brian Knobbs sobre Bret Hart y Jim Neidhart continuamos pues una vez terminada la velada los nuevos monarcas se fueron de fiesta con el músico Willie Nelson, que participó en el show como artista invitado. Seguramente esto no lo sabían muchos hasta que el mencionado Undertaker lo ha dado a conocer en Six Under Feet.

«Después de un espectáculo, los Nasty Boys se suben al autobús de Willie y comienzan a pasar un buen rato. Están disfrutando con Willie, tomando, fumando y divirtiéndose. Esa noche ganaron los títulos de parejas. Antes de que terminara la velada, decidieron regalarle los títulos de parejas a Willie Nelson. Así lo hicieron. Le entregaron los cinturones.

«La pasaron genial con Willie Nelson, pero al final de la noche se dieron cuenta: ‘Oh, mi*rda, tenemos que recuperar esos cinturones’. Tuvieron que regresar al autobús y recuperar los cinturones. Willie les dice: ‘Me los regalaron’. Y ellos responden: ‘Lo sabemos, pero los necesitamos mañana para la televisión’. Le dieron los cinturones de parejas a Willie Nelson y luego se los quitaron en la misma noche. Eso es típicamente Nasty Boys.»

The Nasty Boys fueron Campeones de Parejas WWF durante 155 días hasta que fueron destronados por The Legion of Doom en SummerSlam 1991.