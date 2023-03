The Undertaker: “Apoyo a Omos, debe ser especial“

«Voy a decir una cosa. Nunca habrá otro André. Pero este tipo es lo más parecido que hemos tenido, y eso es un gran alegato. Pero Omos es especial. Lo importante para él es darse cuenta y saber que es especial y que es diferente al resto. El tamaño de los luchadores, en general, es menor que antes. Y aquí está este tipo que es tan increíblemente atlético y que es un tipo muy fuerte. Es importante que proteja eso. A veces los tipos no entienden lo que significa. Él y yo hemos hablado varias veces acerca de lo que debería hacer y lo que no debería hacer. ‘Si las cosas se ponen muy caldeadas, llámame’». The Undertaker dedicaba estas enormes palabras a Omos en 2021.

> The Undertaker sigue apoyando a Omos

Más recientemente, hablando con Alex McCarthy para Sportsmail, El Enterrador volvía a alabar al ‘Gigante Nigeriano’:

“Estoy muy entusiasmado con Omos. Todavía está desarrollando ese talento y, Dios mío, qué gran ser humano es. En realidad, lo estoy matando porque es un tipo malo en este momento, pero es un ser humano realmente agradable y es una esponja, quiere mejorar, quiere hacer todas las cosas que busco cuando veo a alguien a quien realmente quiero asesorar, pero es difícil porque es muy difícil manejarlo de una manera que debería ser manejado. Es una atracción, no es el tipo de chico de televisión de todas las semanas, necesita ser especial“.

¿Qué opinas sobre Omos?