O’Malley analiza posible pelea McGregor con Edwards

La estrella de UFC Sean O’Malley ha opinado sobre una posible pelea entre la superestrella irlandesa Conor McGregor y el actual rey del peso welter Leon Edwards.

En el último episodio del BrOMalley Show , ‘Suga’ habló sobre la posibilidad de que la pelea se haga realidad. Según O’Malley, si McGregor gana su pelea contra Michael Chandler y Leon Edwards sale victorioso contra Kamaru Usman, el UFC felizmente emparejaría a los dos ganadores para una pelea por el título:

“Si [Conor McGregor] sale y vence a Michael Chandler y Leon Edwards gana [en UFC 286], ¿le estás diciendo a UFC que no está echando espuma por la boca para hacer que Leon Edwards se enfrente a Conor? No me gusta esa pelea por Conor. Leon es un pegador peligroso y puede luchar como un hijo de puta y es grande”.

McGregor ha estado fuera de acción desde julio de 2021. En su última pelea contra Dustin Poirier en UFC 264, ‘The Notorious’ sufrió una horrible lesión en la pierna y ha estado fuera de acción desde entonces. El irlandés recientemente asumió el papel de entrenador del programa de culto de UFC ‘The Ultimate Fighter’. Se espera que pelee contra Michael Chandler en la segunda mitad de 2023.

Durante su reciente aparición en el programa The MMA Hour de Ariel Helwani , ‘Mystic Mac’ dijo que con una posible victoria sobre Chandler, esperaba ganar una oportunidad por el oro de peso welter. ‘The Notorious’ agregó que podría asistir a la tarjeta UFC 286 en Londres.