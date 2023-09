The Rock rindió homenaje a Dolph Ziggler

A solo una semana de que se produjera el despido de más de un centenar de trabajadores en WWE, finalmente llegó el día negro para los talentos de WWE, ya que una veintena de Superestrellas, entre NXT y el elenco principal, vieron la puerta de salida de la empresa de manera anticipada. Uno de los nombres más sorprendentes fue el de Dolph Ziggler, quien era el hombre más laureado de todo el listado, aunque había sido poco utilizado en televisión últimamente.

► Dolph Ziggler sale de WWE tras una carrera laureada

Dolph Ziggler era uno de las Superestrellas más queridas tras bastidores y su ausencia causó mucho pesar, a pesar de que para algunos no era una sorpresa que sucediera, probablemente porque el propio luchador había pedido un tiempo libre para dedicarse a sus asuntos personales.

De cualquier manera, los homenajes para el Show-off no se hicieron esperar y, John Cena fue uno de los primeros en rendirle un tributo, aunque no fue el único gran nombre que lo haría. De hecho, The Rock también recurrió a sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje para resaltar todo lo que ha conseguido en WWE, e incluso compartió un afiche con sus estadísticas.

«Estoy viendo todos estos lanzamientos ahora. Estos días son muy difíciles para aquellos que lo dieron todo por nuestro loco mundo de la lucha libre profesional, como Dolph Ziggler. Qué carrera tan condecorada tuvo en WWE y siempre seré un seguidor y un hincha. No puedo esperar a ver qué hace él (y todos) a continuación…»

Dolph Ziggler no había aparecido mucho en televisión y realmente estaba trabajando en su faceta de comediante, para lo cual incluso había pedido un tiempo libre a la compañía. Aún así, se esperaba que simplemente WWE le hubiera permitido culminar su contrato.

Dicho esto, Ziggler se retira de la WWE con un buen palmarés, digno de un Salón de la Fama, ya que logró ser Campeón Mundial de Peso completo en dos ocasiones. Además, fue Campeón NXT en una ocasión, dos veces Campeón de los Estados Unidos, seis veces Campeón Intercontinental y cuatro veces Campeón en Parejas. Tambíen ganó el maletín de Money in the Bank en el 2012, mismo que le permitió lograr uno de sus campeonatos mundiales frente a Alberto del Río.