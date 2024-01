The Rock posó con el Campeonato Mundial Femenil de Rhea Ripley

The Rock sorprendió a todos cuando regresó a WWE en el primer Raw del 2024, el especial Day 1. Y su regreso fue viral en redes sociales. Sin embargo, no fue lo único relacionado a La Roca que se volvió viral.

Y es que se filtró en redes sociales un momento que WWE no ha publicado todavía en sus redes ni en su canal de YouTube, pero que se describe en el hecho e que The Rock compartió un gran momento con Cathy Kelley y Rhea Ripley.

Pro las imágenes se puede entre3ver que Kelley estaba entrevistado a The Rock y Rhea Ripley apareció en backstage con una gran sonrisa para saludar a La Roca, quien también la saludó y posó con su título, el Campeonato Mundial Femenil WWE, para seguir la entrevista.

Esta no fue la única interacción que Rocky tuvo con las mujeres de WWE, pues Becky Lynch compartió una fotografía de ella hablando con The Rock tras bambalinas de Raw:

One of us was asking the other for advice on how to beat up their cousin. @TheRock @WWE pic.twitter.com/yAaUrbcZIB

— Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) January 2, 2024