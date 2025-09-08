The Rock, Mark Henry y un sándwich de mier** en WWE

Unos pocos meses atrás publicamos un artículo en Súper Luchas hablando de los graves problemas que The Rock tenía con algunos de sus compañeros del vestidor de WWE durante la década de 1990 a través de las declaraciones de Mark Henry, quien reveló que varios planearon «matarlo».

► El sándwich de mier**

Entonces, «El Hombre Más Fuerte del Mundo» contaba, entre otras cosas, que «El Jefe Final» había sido víctima de una asquerosa broma: le echaron mier** en su comida. Sin embargo, ahora se descubre que (supuestamente) en realidad fue el propio Henry quien la sufrió. Así lo cuenta Dutch Mantell:

«Yo estuve allí el día que, aparentemente, alguien le hizo algo a Mark Henry. Sí, estuve presente. Estábamos todos sentados alrededor de la televisión o algo así, y escuché que Mark Henry estaba muy molesto. De verdad, muy molesto. Y me pregunté: ‘¿Por qué?’. Al parecer, alguien había puesto mier** en su comida, lo cual es horrible. Y con toda razón, él quería matar a alguien. Todos corrían de Mark Henry porque estaba tratando de averiguar quién había sido.

Creo que algunos sabían quién lo había hecho, pero no lo iban a decir. Yo tampoco lo sabía. Y, sinceramente, no sabría quién podría hacer algo así, porque para mí eso es una completa basura, hacerlo a cualquiera. Si él hubiera encontrado a la persona, la habría lastimado. Ese día estaba realmente en pie de guerra. Incluso cuando terminó el show, seguía mirando alrededor, pensando: ‘¿Cuál de estos hijos de p*** fue?’. Y es que no te imaginas lo grave que es hasta que te pones en el lugar de la persona. Si eso te hubiera pasado a ti, a mí o a cualquiera que esté escuchando, estarías justificada y legítimamente furioso, queriendo vengarte de alguien… salvo que no sabes contra quién.

Yo estuve allí ese día, en televisión. Y Mark no llevaba mucho tiempo en la empresa todavía. Fue en 1996, creo que a finales de verano o en otoño, porque él estaba en muletas en ese tiempo, y algunos incluso se las escondían como broma. Según entendí, alguien escondió sus muletas para sacarlo del catering y entonces le metieron ese ‘regalo’ en el sándwich. Así que, claro, no es de extrañar que estuviera fuera de sí. Ahora bien, años después, Mark Henry dijo en una entrevista que eso nunca le pasó a él, que en realidad eso le pasó a The Rock. Pero yo no lo recuerdo así. The Rock ni siquiera estaba allí en ese momento. Y, sinceramente, no confundiría nunca a The Rock con Mark Henry.”