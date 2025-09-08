Octagón Jr. se lesionó y es duda para Worlds Collide: Las Vegas

Aunque pasara un tanto desapercibido por no emitirse en directo, pues eran grabaciones que en teoría veremos próximamente, ayer hubo nueva función de la gira Alianzas de AAA, al amparo del Showcenter Complex de San Pedro Garza García (Nuevo León, México), con varios nombres de WWE implicados.

Dos de ellos, Los Garza, fueron parte de la penúltima lucha del evento, donde junto con Octagón Jr. y Laredo Kid buscaron derrocar a Pagano y Psycho Clown en un triangular de parejas por el Campeonato Mundial de Parejas de AAA. Sin éxito, porque los monarcas retuvieron sus cetros, luego de una Guillotina de Pagano desde la tercera cuerda, cayendo sobre Octagón Jr. y dejándolo listo para la cuenta de tres.

Sin embargo, desde el primer momento, se hizo patente que dicha Guillotina no fue bien ejecutada por Pagano, como así lo expuso el usuario Rob Viper.

Over on the WWE Mexico show Octagon Jr looked to have gotten concussed at the end of his match. The culprit is of course Pagano. Not the first time, won’t be the last.



Didn’t get an update but Octagon Jr didn’t leave under his own power. pic.twitter.com/CM4lnsngJd — RobViper (@RobViper) September 8, 2025

«Durante el show de WWE en México Octagón Jr. pareció haber sufrido una conmoción al final de este combate. El culpable es por supuesto Pagano. No es la primera vez, y no será la última. «No conseguí una actualización, pero Octagón Jr. no se marchó por su propio pie».

Para Worlds Collide: Las Vegas, la próxima gran cita de AAA, dentro de cuatro días, Octagón Jr. fue anunciado en una lucha de cuartetos. Veremos si finalmente su estado físico le permite competir allí, cuando por el momento la compañía no se ha pronunciado al respecto.

► Resultados AAA Alianzas (07-09-2025)

Seguidamente, todo lo acaecido en esta última parada de la gira Alianzas antes de Worlds Collide: Las Vegas.

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS DE AAA: Psycho Circus (Panic Clown, Murder Clown y Dave the Clown) (c) derrotaron a Tokyo Bad Boys (Kento, Takuma y Nobu San) para retener el título .

. La Parka derrotó a Mecha Wolf.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS MIXTAS DE AAA: La Hiedra y Mr. Iguana (c) derrotaron a Lola Vice y Lince Dorado. En el poscombate, Lola Vice retó a La Hiedra a un mano a mano.

El Grande Americano derrotó a El Fiscal. En las postrimerías, Hijo del Vikingo hizo acto de presencia y encaró a El Grande Americano. Seguidamente, Dominik Mysterio, apareció en pantalla y prometió que destronaría a Hijo del Vikingo en Worlds Collide: Las Vegas.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS DE AAA: Pagano y Psycho Clown (c) derrotaron a Los Garza (Ángel y Berto) y Octagón Jr. y Laredo Kid.

. CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo del Dr. Wagner Jr. (c) derrotó a El Mesías para retener el título.