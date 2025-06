Luchadores de WWE planearon «matar» a The Rock

En 2025, The Rock es una absoluta leyenda viviente de WWE respetada y querida por todos. Pero en la década de 1990 no era ni mucho menos así. A lo largo de los años han salido todo tipo de historias relacionadas con la también megaestrellas de cine y en esta ocasión venimos a recordar (o a descubrir) una de ellas que cuenta que una vez un grupo de luchadores compañeros planearon darle una golpiza.

«The Great One» tenía mala relación con otro guerrero considerado conflictivo como Ahmed Johnson, como este reveló en varios momentos con el tiempo (es interesante apuntar que también se ha dicho -por ejemplo, lo hizo Bruce Prichard– que las cosas no fueron exactamente como él las contó):

El samoano no tenía buena reputación y la situación alcanzó el punto de que Mark Henry tuvo que protegerlo, como «El Hombre Más Fuerte del Mundo» reveló una vez en Talk is Jericho, el pódcast de Chris Jericho.

#OnThisDayinWWE 25 years ago on #WWERaw:

«I’ve got three words: ‘Die Rocky, die’. That’s the gratification I get from you pieces of crap?»@TheRock explains why he turned his back on the fans and joined the Nation of Domination

A great, game-changing first heel promo@JRsBBQ pic.twitter.com/ERPiDhz9Wt

— On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) August 18, 2022