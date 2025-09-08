El hijo de AJ Styles está enojado con Triple H

Hay quienes piensan que el uso creativo que Triple H está haciendo de AJ Styles en la actualidad en la WWE es una falta de respeto. Entre otros, uno de los hijos del «Fenomenal».

► El hijo de AJ Styles

El veterano de las doce cuerdas hizo una publicación en redes sociales en la que un usuario le contestó:

«Me molesta de verdad la manera en que Triple H está faltando al respeto a AJ«.

En principio, un comentario más de tantos otros que los fanáticos de la lucha libre publican en las diferentes plataformas mostrando su descontento por lo que ocurre en la compañía. Sin embargo. en esta ocasión llama la atención debido a la respuesta del hijo de Styles:

«No eres el único«.

Una contestación que (salvo que un servidor se haya equivocado) ya ha sido eliminada, probablemente después de que este intercambio llegara al conocimiento de AJ.

Un AJ Styles, por cierto, que con su publicación da a entender que ya se va acercando peligrosamente su retiro.